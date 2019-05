L'acteur, l'homme, le père... Alain Delon nous dévoile ses vérités

Un César, une Palme d’or d’honneur, mais une carrière, ça se juge à quoi?

"Ça se juge à sa réussite, c’est pas compliqué! Et ça ne s’explique pas. Delon, il a réussi ou pas? Pourquoi? Je ne veux pas trop le dire, mais il y a sans doute une part de talent, sinon y a longtemps qu’on m’aurait arrêté pour faire autre chose, mais je sais que je serais mort, parce qu’avec la vie que je menais… Quand je suis revenu de l’armée, j’avais à peine 21 ans, je savais pas ce que j’allais foutre. Et puis à 22 ans, j’ai fait mon premier film grâce à Brigitte Aubert. C’était avec Edwige Feuillère qui est devenue ma marraine, et Bernard Blier mon parrain de cinéma. J’avais refusé de le faire, ils se sont battus pour que ce soit moi. Je leur disais: "Ne me demandez pas de faire du cinéma, c’est pas mon truc, je ne sais pas faire ça." Alors avant de commencer, Marc Allégret m’a dit un truc, qui m’a marqué pour la vie (il prend sa respiration, et clame cette phrase avec naturel, mais avec l’intensité d’une scène): "Écoute Alain… Regarde, comme tu regardes… Bouge, comme tu bouges, parle comme tu parles, écoute comme tu écoutes… Sois toi, vis, ne joue pas!" De toute ma vie, je n’ai jamais joué. J’ai vécu tout le temps…"

Un Quentin Tarantino n’a pas caché son admiration pour l’acteur Delon…

"Il voulait tourner avec moi, je lui ai dit: "Quand vous voulez!" Y a aussi Johnnie To, il paraît. Et quelques autres… Mais il faut dire une chose: j’ai arrêté le cinéma, parce que je ne sais plus avec qui le faire. J’aimerais pourtant faire un film avec une femme avant de mourir. Mais comme disait Gabin, tout réside dans l’histoire. Si demain, je lis quelque chose, et que je m’exclame: "Oh putain!", clac! Je le fais! Si c’est l’histoire que j’attendais, n’importe quoi, un tueur, un assassin, un mec sympa, un curé… je le fais! Mais je suis un champion du monde, et comme les boxeurs que j’ai mis en scène il y a quelques années, ce que je ne veux pas, c’est le combat de trop." (De là, une digression sur Carlos Monzón, à qui il a rendu visite en cellule et qu’il a contribué à faire sortir de prison, avant que le boxeur argentin ne se tue dans un accident.)

Et Belmondo, un frère de cinéma? Rivalité et affection tout à la fois?

"Belmondo, ce n’est pas un rival, on a tenu le cinéma français pendant des années, parce qu’il n’y avait que nous deux. Jean-Paul et moi, c’est comme si on courait un 100 mètres tous les jours, un jour il gagne, un jour c’est moi. On n’aurait pas fait la même carrière l’un sans l’autre. Quand je suis devenu producteur, et même un peu metteur en scène, j’ai décidé de faire une superproduction, un film Belmondo-Delon: Borsalino! Ce film dirigé par Deray, c’est moi qui l’ai voulu, et je ne le regrette pas. Je garde d’autant plus une affection pour Jean-Paul que son état m’a peiné et m’a fait du mal. J’aurais difficilement vécu ce qu’il a dû surmonter, même si ça va mieux aujourd’hui."