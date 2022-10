La saison du cinéma lancée à l'Institut audiovisuel de Monaco

Via une sélection de films où la caméra suit des femmes et des hommes sous l’emprise de pulsions, d’envies, de fantasmes à assouvir. "Et derrière ces personnages, une deuxième lecture se dessine, celle du jardin secret de leurs auteurs", complète Vincent Vatrican.

Les amoureux de 7e art et de vieilles images locales pourront enfin se régaler avec L’énigmatique Monsieur D. de Sheldon Reynolds qui, en 1956, a tourné ce film avec Robert Mitchum dans les rues de la Principauté.

"C’est une curiosité policière, pas vraiment un chef-d’œuvre mais quelques plans au début sont tournés à Monaco". Une manière de tendre vers le patrimonial, car il n’y aura pas de ciné-conférence cette saison.

Au cœur de l’Institut, la Petite Salle a également sa programmation mettant en avant une production plus confidentielle mais riche du 7e art. Depuis l’ouverture en 2020, le lieu se fait progressivement une place dans la vie culturelle monégasque.

"Nous apprenons à vivre avec ce bâtiment et ces lieux, nous sommes dans une montée en régime mais c’est toujours compliqué d’appréhender les envies du public résume Vincent Vatrican. "La Petite Salle a été très bousculée par la Covid, nous n’avons pas encore exploré toutes ses possibilités et la fréquentation est encore un peu timide. C’est un travail de fond. On va mettre du temps à combler et effacer ce trou noir causé par la pandémie. Mais nous avons besoin de faire revenir le public dans les salles".