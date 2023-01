"La quête d’éternité ne m’intéresse pas": Brad Pitt remonte le temps dans "Babylon"

Grandeur et décadence à Hollywood

L’histoire

Babylon est une ode à l’âge d’or d’Hollywood, qui se déroule dans le Los Angeles des années 1920. Mené par Brad Pitt, Margot Robbie et Diego Calva, le casting comporte également Tobey Maguire, Li Jun Li et Jean Smart. Récit d’une ambition démesurée et d’excès poussés au paroxysme, Babylon retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.

Notre avis

Après Whiplash en 2014, La La Land en 2016 et First Man: le premier homme sur la Lune en 2018, Damien Chazelle persiste et signe avec Babylon. Fresque monumentale, dantesque, voire éléphantesque, du Hollywood de 1926 à 1932, période décisive du passage du muet au parlant, Babylon est un film unique.

Un kaléidoscope édifiant et étourdissant, porté par un Brad Pitt émouvant en diable dans le rôle de Jack Conrad, star de cinéma ultime, personnage inspiré de John Gilbert, Douglas Fairbanks ou Rudolph Valentino, figures du cinéma muet. Mais également par une Margot Robbie incendiaire et au sommet de son art, dans la peau de Nellie LaRoy, sauvage créature cristallisant elle-même moult gloires éphémères.

Formidable Diego Calva également dans le rôle de Manny Torres, témoin privilégié de toute cette effervescence tour à tour drôlatique ou tragique, de même que l’hypnotique Li Jun Li en Lady Fay Zhu et l’excellent Jovan Adepo dans le rôle du trompettiste virtuose Sidney Palmer.

Trois heures de très grand 7e art, en forme d’hommage à un Hollywood révolu, en résonance avec le glas actuel d’un certain cinéma... De Damien Chazelle (États-Unis). Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva... Drame. 3h09.