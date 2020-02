La naissance d'une petite salle à Monaco pour les amoureux du 7e art

Elle précède de quelques années Walt Disney. Mais son nom n’est pourtant pas passé à la postérité comme celui du célèbre Américain, père de Mickey Mouse. En 1926, la cinéaste allemande Lotte Reiniger dévoile Les Aventures du prince Ahmed, le premier long-métrage d’animation de l’histoire du cinéma.

Un film de 66 minutes, bien avant la technologie numérique qui a nécessité à la réalisatrice trois ans de travail pour réaliser 325 000 photographies qui constituent le plan par plan de cette histoire racontée en silhouettes de papier découpé, s’appuyant sur une des légendes des Contes des Mille et une nuits.

C’est cette œuvre que les équipes de l’Institut audiovisuel ont choisi de programmer pour une projection tout public, à partir de 4 ans, le 25 avril prochain.

D’autres productions de Lotte Reiniger, comme Galathea, seront montrées dans le cadre de la projection animée du 7 mars. Mais Les Aventures du prince Ahmed demeure son chef-d’œuvre, qui a été restauré en 2007 et qui a inspiré plusieurs quelques cinéastes des films d’animations, parmi lesquels Michel Ocelot, créateur des films Kirikou et la sorcière et plus récemment Dilili à Paris.