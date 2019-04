La Cité de la peur projetée en 4K pour ses 25 ans au Festival de Cannes avec Alain Chabat, Dominique Farrugia et Chantal Lauby

Poussez-vous, c*** de mimes! La cité de la peur fête ses 25 ans au Festival de Cannes cette année. Ça, on savait. Mais un communiqué du Festival annonce la venue d'Alain Chabat, Dominique Farrugia et Chantal Lauby lors de la projection du long-métrage dans le cadre de Cannes Classic.

Le film sera diffusé dans une version 4K restaurée au Cinéma de la Plage. Et qui dit Cinéma de la Plage, dit séance ouverte au public et gratuite, juste à côte du Palais des Festivals. On en connait un qui doit être super, super content.

A noter également, le film Easy Rider qui fêtera lui ses 50 ans en présence de Peter Fonda. Shining sera présenté en version restaurée et en séance de minuit.