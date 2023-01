"J'envisage de passer plus de temps dans le sud de la France": l'interview de Brad Pitt et Damien Chazelle pour la sortie du film Babylon

C'est à l'occasion de la sortie du film Babylon que Brad Pitt et le réalisateur et scénariste franco-américain, Damien Chazelle ont accordé une interview exclusive à nos confrères de RTL dans hôtel parisien.

Six ans après la sortie du succès mondial La la Land, c'est avec un décor qui nous plonge dans le Los Angeles des années 20, que Damien Chazelle nous raconte le récit d'une ambition démesurée, des excès les plus fous et de l'ascension et la chute de différents personnages au moment où Hollywood commence à voir le jour.

La sortie du film est particulièrement attendue ce mercredi 18 janvier sur grand écran. À Paris depuis plusieurs jours, la tournée promotionnelle est lancée.

Après avoir interprété le rôle de la doublure un peu "has been" dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, Brad Pitt revient et incarne Jack Conrad, un comédien soudain dépassé par la fin du cinéma muet et qui tente tant bien que mal de se maintenir au sommet.

"Je ne suis pas sûre que j’aurais aimé être acteur à cette époque" assure l'acteur international au micro d'Amandine Bégot et de Stéphane Boudsocq.

Quand à Damien Chazelle il affirme lui que c'est bel et bien cet "esprit perdu des années 20" qui l'a inspiré pour faire ce film.

Une nouvelle génération: le moment de passer le flambeau?

"On en est déjà là, et j’accueille cette nouvelle génération avec plaisir. On a un tout petit moment dans l’histoire pour faire quelque chose. Damien fait d'ailleurs partie de cette nouvelle génération" assure l'acteur.

Le baiser volé de Margot Robbie?

C'est une histoire de tournage qui avait fait sensation. Margot Robbie a proposé d'aller au-delà du script et a eu l'opportunité d'embrasser Brad Pitt. Une scène imprévue qui fait la beauté d'un plateau de cinéma selon Damien Chazelle: "Ce n’était pas prévu mais c’était l’idée de Margot qui était nécessaire pour elle d’embrasser Brad Pitt. Il y a des surprises sur le tournage et en tant que cinéaste j’adore ça".

Brad Pitt est quant à lui revenu sur la performance magistrale de celle avec qui il partage l'affiche. "C’était pour le film et en tant que personnage nous avons tout fait pour le film. On doit parler de son rôle qui est incroyable. Elle en a fait son propre rôle. C’est indispensable. Il faut insuffler la vie dans le personnage", a-t-il assuré.

Brad Pitt: un varois d'adoption

L'amour de l'acteur pour la France ne fait plus l'ombre d'un doute. Installé depuis plusieurs temps dans sa propriété varoise et maintenant partenaire de la société de production Mediawan, groupe audiovisuel français fondé par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, son intégration n'est plus à prouver.

Va-t-il s'installer définitivement en France? Une rumeur à laquelle l'acteur répond très simplement: "Je vais dans ce sens là, et d’autres me suivent dans cette idée. C’est exceptionnel de se retrouver dans le sud de la France. Et travailler avec media one c’est vraiment passionnant, on partage les mêmes valeurs et les mêmes idées. On adore cette approche très universelle".