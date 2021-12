Jenifer Bartoli prête sa voix à "Tous en scène 2" : "J’ai fait abstraction de mon parcours pour m’abandonner à Rosita"

Faites-vous un lien avec votre expérience à la Star Academy et ce film d’animation musical où règne un bel esprit de troupe?

J’ai fait abstraction de mon parcours pour m’abandonner au personnage de Rosita. Elle n’a pas forcément énormément d’expérience et s’est révélée seulement lors du premier film grâce à Buster Moon qui est à l’origine de ce rassemblement et de la création des spectacles. Cependant, je me suis reconnue dans le trac qu’elle éprouve à plusieurs reprises.

Quatre ans plus tard, dans quel état d’esprit avez-vous retrouvé ce personnage de Rosita?

C’était un réel plaisir. Une bouffée d’oxygène! Il y a toute une discipline liée à la synchronisation labiale mais c’est d’abord de l’amusement. Rosita est hyper tendre. Elle dégage énormément de douceur. Cela fait du bien de retrouver quelqu’un qui a ce trait de caractère.

Dans le film, Rosita fait face à une grosse désillusion en étant remplacée au pied levé par la fille du producteur. Au cours de votre carrière avez-vous connu une déception similaire?

Elles font partie du métier. À titre personnel, j’ai été marquée lorsqu’il a fallu annuler un concert dans un stade. Mais il y a eu d’autres désillusions. En général, elles relèvent davantage de l’humain que du matériel. Au final, on s’en remet, on s’en sert comme leçon et on fait plus attention par la suite.

Comment travaille-t-on la psychologie des personnages quand on a que la voix comme "arme"?

La langue française n’a pas la même sonorité, la même mélodie que l’anglais donc si l’on se contente de suivre les intonations de la version originale, cela donne un résultat plus chantant. La difficulté est d’arriver à suivre ce qui a été réalisé… tout en faisant l’opposé. C’est un peu spécial.