Jean-Pierre Bacri, un ancien "cannois" qui se reniait un peu

« À Cannes, il y a deux mois pour vivre quand on est jeune et après, le reste du temps on s’emmerde comme des rats morts...»

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Jean-Pierre Bacri n’était pas tendre avec la cité du cinéma, où il y fut un adolescent glandeur et (mauvais) dragueur de 10 à 23 ans, avant d’y monter les marches du Palais comme acteur. Avec son père facteur et sa mère qui « cousait des maillots de bain en série », ce fils de pieds-noirs s’installe au Cannet, mais découvre l’amour des lettres au lycée Carnot à Cannes, subjugué par un prof de français. Poète à ses heures perdues, le jeune Bacri semble perdre tout son latin lorsqu’il s’agit de courtiser les filles.

« C’étaient les autres qui se les tapaient. J’écrivais le poème, et elles partaient avec l’abruti du coin », maugréait l’intéressé à Nice-Matin pour la sortie de Kennedy et moi de son ami Sam Kermann en 2000.

Entre deux parties de pétanque place de l’Étang, l’étudiant oisif s’inscrit en fac à Nice, mais son pote Jean-Philippe Andraca l’emmène dans sa valise vers Paris, Agnès Jaoui, et une nouvelle vie.

De son passé sur la Croisette hors Festival, Jean-Pierre Bacri ne fera guère risette (ce n’était pas son genre). Gardera un souvenir peu amène de ces années passées en compagnie de « petits-bourgeois qui avaient tous des ronds. J’étais un peu rebut, eux avaient tous des cachemires..».

Non sans céder aux clichés réducteurs, l’homme de gauche distinguera paysage cinématographique et conscience politique azuréenne. « J’étais très macho quand je suis arrivé à Cannes, avec les opinions politiques d’un Cannois, c’est-à-dire réactionnaire, stupide...», dira-t-il à la revue Savoir/Agir.

Sollicité plusieurs fois par l’association Cannes Cinéma pour ses Rencontres Cinématographiques, le comédien déclinera poliment l’invitation. En revanche, il consentira à figurer à la grande messe médiatique du Festival du film (tout en faisant la gueule bien sûr), front dégarni, sourcils froncés, lunettes noires et costume de man inblack. Pas du genre à se gaver de pistaches en soirée, comme dans Cuisine et dépendances. En 2004, il y sera consacré avec Agnès Jaoui (Prix du scénario) pour Comme une image, « un film sur les rapports de pouvoir, expliquait-il en interview.

Quel prix est-on prêt à payer pour réussir, ou être aimé d’autrui ? Personnellement, moi, zéro !!! ».

Et pourtant, aucun personnage aussi « détestable » n’aura été autant regretté…