Jean-Marie Poiré va tourner une comédie policière avec Christian Clavier sur la Côte d'Azur

"Il s'agira d'un thriller qui se passe sur la Côte d'Azur, je ne peux pas en dire beaucoup plus, sauf que ce sera un film policier évidemment revu et corrigé, et le policier en question, incarné par Clavier, ne sera pas très brillant", jubile déjà le réalisateur du père Noël est une ordure et des Visiteurs.

Gérard Depardieu, Benoit Poelvoorde et Thierry Lhermitte devraient également rejoindre le casting de ce long-métrage, qui pourrait être tourné en septembre prochain.

Pour Jean-Marie Poiré, 73 ans, un retour derrière la caméra, trois ans après "Les Visiteurs 3: la Révolution", qui avait fait plus de 2 millions d'entrées en salles.