Jean Dujardin dans la peau de Nicolas Sarkozy (ou presque) bientôt au cinéma

Brice de Nice et OSS 117 dans le personnage de Nicolas, un ancien Président de la République, qui supporte mal l’arrêt de sa vie… Etonnant!

Et pourtant, c’est bien le rôle que Jean Dujardin interprétera dans Présidents, titre du prochain film de la réalisatrice Anne Fontaine (Police, avec Virginie Efira, Omar Sy et Grégory Gadebois » est actuellement à l’affiche) dont le tournage débutera à Paris, le 5 octobre, avant de se poursuivre en Corrèze.

Un long métrage déjà très attendu (produit par Philippe Carcassonne, le mari de la réalisatrice) dont le scénario a été imaginé et écrit par Anne Fontaine durant le confinement, et qui se présente comme une comédie politique avec dans le casting également Grégory Gadebois, Doria Tillier et Pascale Arbillot.

il cherche un allié nommé... François

Selon nos informations, dans l’histoire de Présidents, ce Nicolas, ex-Président, à la retraite, espère que les circonstances vont lui permettre un retour sur le devant de la scène, va avoir besoin d’un allié.

Pour cela, il va partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président de la République (qui sera interprété par Grégory Gadebois), qui, lui, coule une retraite heureuse à la campagne, de faire équipe avec lui. C’est alors que François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre qui le bonheur n’est peut-être pas là où il croyait…

Jean Dujardin qui a obtenu l’hiver dernier un joli succès au box-office avec le J’accuse de Roman Polanski ( 1,5 millions de spectateurs), avait pour déjà partenaire dans ce film sur l’affaire Dreyfus ( joué par Louis Garrel), Grégory Gadebois qui incarnait le commandant Hubert Henry.

Enfin, rappelons que Nicolas Sarkozy était interprété au grand écran dans La Conquête du réalisateur Xavier Durringer, par l’acteur Denis Podalydès, présenté au Festival de Cannes en mai 2011.