"Je te veux moi non plus", la rom-com pailletée d'Inès Reg et Kevin Debonne

Inséparables, elle et Kevin Debonne occupent les premiers rôles à l’écran et se sont également chargés de la réalisation, avec l’appui de Rodolphe Lauga (Nous finirons ensemble, Situation amoureuse : c’est compliqué, etc.).

Il serait donc possible d’être partenaires et collègues de travail sans arriver à saturation ? Oui, si l’on en croit monsieur.

"Au début, on ne s’apercevait pas vraiment qu’on travaillait ensemble. Quand on était encore meilleurs amis, elle faisait déjà de la scène et moi je débutais. On discutait de certaines blagues, on se conseillait. Cette mécanique est entrée dans notre vie."

Toute ressemblance...

Le couple assure que les personnages que le public découvrira à l’écran sont "très inspirés" de leurs traits de caractère, mais aussi de leurs amis.

Dans le rôle de Nina, avocate fraîchement sortie d’une relation poussive avec un confrère du barreau, il y a donc Inès Reg.

Une pile électrique, une machine à vannes, toujours prête à vanner son meilleur pote, Dylan. Sur ses fringues, son prénom, sa réputation de tombeur.

Lui, patient comme pas deux, à la cool dans son bar de plage. Mais aussi maniaque sur les bords, toujours en train de lustrer son cabriolet et de ranger sa maison spacieuse.

Joyeuse bande

Le temps d’un été, son quotidien va sacrément être chamboulé. Sa « best » débarque, bien décidée à oublier son chagrin en enchaînant les virées surf et les soirées folles. Dans ses bagages, deux copines bien particulières, Lulu (Pauline Clément de la Comédie-Française) et Chacal (Laurie Péret).

"Le personnage de Lulu, ma meilleure amie, existe. C’est cette nana fan de la nature, qui ne jure que par la randonnée. La première année où on est allées ensemble à Biarritz, elle ne voulait ne faire que ça. Nous, on esquivait tous les jours, elle a fini par partir seule. Et Charlotte, qu’on surnomme aussi Chacal, c’est celle qui veut chiner des mecs un peu partout. Mais qui, au final, est une grande amoureuse au cœur tendre", détaille Inès Reg.

Pour venir perturber cet équilibre et retarder le rapprochement entre Dylan et Nina, il y a Cassandra (Constance Labbé), prototype de la nana parfaite, bien bronzée, capable de faire des plongeons de sirène, sans une éclaboussure.

"Film anti-Covid"

Sans prétention, cette comédie romantique remplit son contrat. Même si l’issue heureuse de l’affaire sentimentale ne fait guère de doute, on passe un moment agréable, rythmé par les punchlines d’Inès Reg et les situations burlesques dans lesquelles se retrouvent les autres protagonistes.

"Passer au long-métrage, c’était un gros défi. On a d’abord écrit le scénario à la manière d’un stand-up. On prenait nos scènes de vie quotidienne et on couchait ça sur papier. Sans penser, au début, à raconter une histoire entière", détaille Kevin Debonne.

"C’est un film anti-Covid, qui donne envie de se projeter, de s’aimer, de partir en vacances, d’avoir du soleil et de se réchauffer le cœur. C’est aussi un message d’espoir pour les nanas. On avait envie de montrer qu’après une rupture, on n’est pas obligé de se retrouver en train de manger de la glace, en pleine déprime, sans sortir du lit", complète Inès Reg, avec son enthousiasme contagieux.

Ceux qui tendront l’oreille à la fin du film pourront aussi l’entendre chanter Ballade à deux, en duo avec le rappeur Tunisiano.