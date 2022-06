James Cameron reçoit un Prix à Monaco et salue "ceux qui repoussent leurs limites"

James Cameron est l'un des plus grands réalisateurs de sa génération. Il a conquis la planète entière avec le chef-d'œuvre Titanic, pour lequel il a remporté 11 Oscars, dont celui du meilleur film et celui de meilleur réalisateur.

Le film qui a révélé Leonardo DiCaprio est d’ailleurs resté pendant 11 ans, le plus gros succès du box-office mondial.

En 2009, James Cameron va entrer encore un peu plus dans l’histoire avec Avatar. Le film de science-fiction est réalisé avec des moyens techniques futuristes, entièrement en relief. Les mouvements des objets et êtres vivants sont contrôlés virtuellement par un ordinateur. Une fois de plus, le succès est phénoménal et dégage 2,78 milliards de dollars de recettes.

En plein tournage d’Avatar 2



À l'occasion de la deuxième édition du Monaco Streaming Film Festival, James Cameron a accepté de recevoir le « Reg Grundy Innovation Award », récompensant son incroyable carrière et son impact sur l'industrie du cinéma.

Le réalisateur canadien s'est personnellement excusé de ne pas avoir pu se rendre en Principauté. Il travaille en ce moment en Nouvelle-Zélande sur le très attendu Avatar 2. C’est donc sa femme, Suzy Amis Cameron, qui est venu récupérer le prix mais il a tout de même souhaité laisser un message vidéo pour la cérémonie.

"Ce prix récompense ceux qui repoussent leurs limites dans tous les domaines, comme la créativité. Je suis donc très honoré qu’on me l’attribue."



Le réalisateur et producteur de 67 ans sortira son prochain film Avatar : la voie de l’eau le 14 décembre 2022, et entend bien marquer l'histoire du cinéma à nouveau.