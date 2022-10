"J’ai fait ce film de manière intuitive": Olivier Dahan se livre sur le film consacré à la Niçoise Simone Veil

Décidément, Olivier Dahan aime s’emparer des grandes héroïnes du XXe siècle. Le réalisateur, déjà auteur d’un hommage remarquable à Édith Piaf avec La Môme et d’un autre à Grace Kelly, s’attaque cette fois à Simone Veil. Figure politique majeure, la Niçoise rescapée des camps de la mort a incarné, pendant près de cinquante ans, une forme de résistance humaine et politique. "C’était une femme hors norme, qui revient de l’enfer et qui va vers la lumière", lance Elsa Zylberstein qui s’est emparée du rôle comme personne. En marge du festival niçois Cinéroman, où le film a été présenté en avant-première, le réalisateur Olivier Dahan assume son film et ce qu’il veut lui faire raconter.

Comment se lance-t-on dans un film sur une personnalité si iconique?

J’ai fait ce film de manière intuitive. C’est un travail qui se fait au fur et à mesure, sans calcul. Il ne faut pas que les comédiens s’oublient eux-mêmes dans les personnages qu’ils interprètent, même si ce sont des personnages qui ont réellement existé. Ils doivent exister à l’intérieur du personnage avec leur passif, leurs convictions. Je voulais que les actrices gardent une forme d’instinct dans leur manière d’interpréter Simone Veil. Ce qui est intéressant, c’est d’additionner le talent d’Elsa Zylberstein et celui de Rebecca Marder pour interpréter le rôle de Simone. Je suis là pour garder une forme de cohérence.

Est-ce un film politique?

Je voulais parler de la vraie politique qui nous concerne vraiment, pas de la politique politicienne qui, je pense, nous mène droit dans le mur sur beaucoup de sujets. Je ne voulais pas rendre compte de conseils de ministres qui sont périphériques pour moi mais le film est politique au sens général du terme.

Après Édith Piaf, Grace Kelly, voilà Simone Veil, vous semblez avoir un lien particulier avec les biopics. Pourquoi?

L’idée est de se servir d’archétypes de personnages, en l’occurrence des femmes – et je ne sais pas pourquoi en revanche –, et de faire une forme de radiographie du moment.

On parle du XXe siècle, des dernières années disons, ça me permet de parler d’aujourd’hui en me servant de l’histoire récente. Ça n’enlève rien au respect ou à l’intérêt que j’ai pour les personnages, mais le film doit dépasser le cadre du personnage. Je brosse une toute petite partie du XXe siècle en 2h20, avec des touches impressionnistes, sur ce que cela dit de notre époque actuelle. En ce sens-là, ce n’est pas un biopic. Un film, quand il sort, doit être enclin à parler du monde actuel.

Vous avez choisi de bâtir votre film sur une construction qui n’est pas chronologique. Pourquoi?

Je me méfie de la chronologie factuelle et puis tout le monde la connaît, à la limite il suffit de prendre un livre et tout est dedans. Je suis plus intéressé et plus interpellé par une chronologie émotionnelle qui va chahuter le spectateur. Il va être plus bousculé de manière émotionnelle.

Avez-vous hésité à représenter les camps de la mort?

Claude Lanzmann, le réalisateur du documentaire Shoah, affirmait que l’on ne pouvait plus filmer les camps sous forme de fiction. Je respecte Shoah, c’est une œuvre immense mais il avait besoin de protéger son œuvre car c’est un artiste. Son œuvre est fondamentale. La Liste de Schindler a déjà vingt ans, il faut montrer les camps, c’est essentiel, notamment pour la jeune génération. Je suis surtout embarrassé par l’utilisation politique de l’antisémitisme. C’était important de remontrer certaines choses comme lorsque l’on a comparé l’avortement avec les fours crématoires. Simone Veil a tout connu, elle a été stigmatisée, et comme femme, et comme juive. Tous les films sont nécessaires pour la transmission. Le film parle du passage de la mémoire individuelle à la mémoire collective. C’est bien d’avoir un bagage historique plus large que celui que donne l’école en règle générale sur ce sujet. Il faut avoir une notion importante de l’histoire récente car les survivants sont de moins en moins nombreux pour en parler. Bien entendu que je me suis posé la question de montrer les camps de la mort mais la réponse était simple...