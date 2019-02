INTERVIEW. Sa carrière, sa vie de famille aux Etats-Unis, sa place dans le coeur des Français, Omar Sy se confie

Il est grand, beau comme un dieu, intelligent, talentueux, drôle, humble et chaleureux.

Omar Sy a-t-il un défaut? Si oui, on ne l’a pas encore trouvé. Ah si, il vapote! Sinon, c’est toujours un immense plaisir de converser avec lui.

Surtout à propos de Yao, le nouveau film de Philippe Godeau, dans lequel il joue un acteur célèbre qui retourne dans le pays d’origine de ses parents, le Sénégal, pour y faire la promo de son autobiographie.

Il y rencontre un petit garçon qui a fugué de son village pour lui faire dédicacer un exemplaire.

Un rôle qui a de fortes résonances avec son propre vécu et pour lequel Omar s’est totalement investi.

Ce film a-t-il été pour vous, comme pour votre personnage, l’occasion d’un retour à vos racines?

Oui et non, car c’est quelque chose que j'ai vécu bien avant le film.

Nous allions souvent au Sénégal quand j’étais petit et, lorsque j'ai eu dix-neuf ans, j’ai traversé le pays en voiture avec mon père.

Il m'a montré les...