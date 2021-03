INTERVIEW. Martine Chevallier, figure du théâtre, en lice pour le César de la meilleure actrice

Certains ont la compétition dans le sang. Ils vivent pour elle et ont toujours une place libre pour installer un nouveau trophée sur leur cheminée. Martine Chevallier n’est pas de cette espèce. Elle pourrait, pourtant.

Premier prix du Conservatoire de Paris en 1974, elle avait décroché le Molière de la meilleure comédienne en 2007, pour Le Retour du désert, une pièce dirigée par Muriel Mayette-Holtz, aujourd’hui directrice du Théâtre national de Nice. "Je l’admire, elle est exceptionnelle", nous glisse-t-elle au téléphone.

Figure marquante du monde du théâtre, aperçue à plusieurs reprises dans des séries télévisées, la voilà dans la lumière pour un rôle au cinéma.

Dans Deux, elle incarne Madeleine, une dame âgée que personne n’imagine amoureuse de Nina, sa voisine de palier. Ensemble, elles ont des projets, elles voudraient s’installer à Rome pour une dernière ligne droite façon dolce vita.

Pour cela, il faudrait affronter le regard des autres, tout dire à la famille de Madeleine. Mais un événement tragique va mettre leurs plans à mal.

Le scénario a directement séduit Martine Chevallier.

"Je pense pouvoir dire que c’est la première fois en France que l’on montre un couple de femmes de cette génération. Je suis très ouverte à toutes les façons de vivre, de penser. Et puis Filippo [Meneghetti, le réalisateur, ndlr], c’est un artiste pour moi. Il est extrêmement cultivé et sensible. Il avait trente-cinq ans quand je l’ai rencontré, en 2016. Il pense différemment des gens de son âge. Avec sa compagne, Malysone Bovorasmy [co-scénariste, ndlr], ils savaient exactement où ils voulaient aller."