INTERVIEW. "C’est assez rare, au cinéma, les relations fraternelles" Catherine Deneuve est à l'affiche du nouveau film d'André Téchiné

L’Adieu à la nuit est votre huitième film avec André Téchiné. C’est le cinéaste avec lequel vous avez le plus tourné. Qu’est-ce qui explique une telle fidélité?

On se connaît bien et on s’apprécie. Je le vois souvent en dehors des tournages. On parle de choses et d’autres, qui nourrissent ensuite des rôles, ou pas.

Lorsqu’il me propose un film, j’y vais presque les yeux fermés. Avant même d’avoir le scénario en main, pas mal de choses sont déjà en place et je réalise qu’on en a parlé de manière indirecte.



Et s’il ne vous propose finalement pas de rôle, êtes-vous déçue?

Non. Vous savez, on a déjà eu tellement de rendez-vous… Je l’aime suffisamment pour lui laisser faire son chemin. Il ne fait pas des films en fonction du casting ou pour l’argent, mais parce qu’il a véritablement des choses à dire.



Lequel de vos huit films ensemble préférez-vous?

Ma saison préférée. J’y incarne la sœur de Daniel Auteuil. Passer plus d’un mois avec lui, en jouant ce rôle, m’a énormément plu. C’est assez rare, au cinéma, les relations fraternelles. On voit davantage des couples…



Le tournage de L’Adieu à la nuit a-t-il été différent des autres?

André m’a laissé moins de liberté que d’habitude. Le sujet est sensible et c’est un être très pudique.

Je l’ai senti dans un état de vigilance permanente. Il m’a peut-être plus dirigée que les fois précédentes.

L’avantage, quand on se connaît si bien, c’est qu’on arrive plus facilement à arrondir les angles, à approfondir les discussions et à comprendre les motivations de l’autre.