"Il y avait un vrai plaisir de bien faire les choses": l'humoriste Alban Ivanov sur grand écran avec "Le Médecin imaginaire"

Alban Ivanov n’a pas le temps. Alors qu’il montait sur scène, au Palais Nikaïa, à Nice, dans la soirée, l’humoriste était présent au Pathé Lingostière pour introduire l’avant-première de son prochain film, Le Médecin imaginaire, en présence du réalisateur Ahmed Hamidi. Entre les deux hommes, une vraie complicité, mais aussi un profond respect. Avant de se jeter dans l’arène niçoise pour son one-man-show, Alban Ivanov a donc rembobiné sa machine à souvenirs pour nous parler de ce tournage au Maroc et de sa rencontre avec Fatsah Bouyahmed, l’autre tête d’affiche du film.

Comment est né ce projet?

Ahmed Hamidi et Fatsah Bouyahmed sont les vrais parents de ce projet. Je connaissais Ahmed depuis un moment et j’avais bossé avec Fatsah sur la série La Petite Histoire de France sur W9. En une semaine, j’ai lu le scénario qu’ils m’ont proposé, j’ai rencontré Ahmed et je lui ai donné ma parole. Avec Fatsah, on s’était croisés plusieurs fois au Jamel Comedy Club, on se connaissait bien, que ce soit dans la vie ou dans le travail. C’était la bonne occasion de bosser ensemble, on avait déjà une sorte d’alchimie. Il y avait une vraie forme de respect dans le jeu durant le tournage, chacun servait l’autre. Chacun était à sa place, personne n’a voulu manger l’autre.

Le tournage s’est déroulé simplement, du coup.

La différence se fait dans l’humain au départ. À partir du moment où il y a de la confiance, du respect, on ne se prend pas la tête avec des choses superficielles. On est chacun à notre place. Je n’ai pas de mal à me mettre en retrait et voir Fatsah briller.

C’est important cette complicité, notamment pour certaines scènes comme celle de la savonnette?

On n’a pas dû la jouer beaucoup en plus mais on a laissé la caméra tourner énormément (rires). C’est vraiment du comique de situation, c’est ce que l’on aime. C’est charnel, c’est de la comédie avec beaucoup de gêne. Il faut beaucoup se connaître pour laisser l’autre te toucher le corps. Dans la tête, il se passe plein de choses et, quand ça marche, tu n’as pas envie de tout foutre en l’air pour un fou rire. C’est une lutte interne intense. C’est typiquement la confiance que j’ai en Fatsah qui permet de jouer ce genre de scènes. On n’a fait que se tirer vers le haut durant ce tournage. On avait une vraie envie commune de faire un bon film, il y avait de l’énergie positive au Maroc. Il y avait un plaisir de bien faire les choses, que les gens soient fiers de nous.

C’est un film où vous n’êtes pas ménagé physiquement?

Être avec des gens de confiance permet de se mettre en danger. Je n’ai jamais eu la sensation d’être coincé. C’était difficile d’être statique pendant une grande partie du film par rapport à mon énergie. Mais c’était l’une des contraintes de mon personnage, il a une blessure au coccyx donc il est immobilisé. Il faut accepter d’être en slip, avec mon corps de bâtard, chauve, sur une bouée, tu n’es pas dans les meilleures dispositions. Si tu le fais avec des gens de confiance, ça aide. Dans d’autres circonstances, j’aurai eu l’impression d’être la bête de foire.

Est-ce la même énergie que sur scène?

La scène c’est de la boxe, le cinéma est un match de football, c’est un sport d’équipe. La scène, c’est Gladiator. Donc ça me fait du bien au cinéma car je suis disposé à jouer en équipe. Il y a de l’ego quand tu fais de la scène, tu es tout seul. Le cinéma permet d’évoluer avec des gens, de construire quelque chose ensemble. Au cinéma, je sens que je suis plus disponible, à l’écoute, j’apprends. La scène, c’est vraiment de la force, faut y aller. Au cinéma, parfois, moins t’en fait, mieux c’est. Il faut jouer le plus simplement possible alors que sur scène, tu dois en rajouter pour aller chercher les gens, faire des mimiques. C’est important de passer de l’un à l’autre.

Le film a été tourné en 2018 et a mis du temps à sortir à cause de la crise sanitaire.

On a pris la chose avec beaucoup de philosophie, c’est comme ça, on ne pouvait rien y faire. On avait anticipé que le film sortirait en retard, mais pas à ce point (rires). C’est la Casa de Papel, on avait bien prévu le plan au départ mais en fait, à un moment, on s’est rendu compte qu’on s’était trompé de banque (rires).