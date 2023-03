"Il n’y a pas de star, le collectif ressort": dans "Pupille", Jeanne Herry et Élodie Bouchez mettent en lumière la "justice restaurative"

La justice restaurative, assez méconnue, est au cœur de votre film. Pourquoi?

Jeanne Herry: À ma connaissance, il n’y a pas eu de fiction sur ce dispositif. C’est très récent et peu connu. Cela apparaît très riche au niveau romanesque et ça me laissait l’occasion d’écrire des personnages assez forts avec des enjeux et des situations profondes. La réalisatrice scénariste que je suis était très enthousiaste à l’idée de se pencher sur ce cadre-là. D’un point de vue citoyen, c’était aussi très fort de se dire que j’allais éclairer un endroit du réel qui existe, fonctionne et gagne à être connu.

Élodie, vous campez une juriste au sein de cette association, comment avez-vous reçu ce rôle?

Élodie Bouchez: J’accepte les films car ils me plaisent et me parlent. J’ai vu dans ce film quelque chose qui correspondait à la voix que je souhaite porter en tant qu’actrice et citoyenne. Je crois profondément à la puissance empathique de la fiction. Je pense vraiment que le cinéma permet de voir et comprendre encore mieux les nuances de la vie. Je n’ai pas hésité à suivre Jeanne, j’ai aussi été bouleversée par son écriture. J’étais également touchée qu’elle pense à nouveau à moi après "Pupille".

Votre personnage, Judith, a un rôle central. Elle fait le tampon entre la victime et son bourreau…

E. B.: C’est très singulier de capter la posture de ces accompagnants. Cela m’a demandé un travail très précis pour être au bon endroit, pour accompagner le personnage joué par Adèle Exarchopoulos, de la façon la plus juste possible, avec la bonne distance. C’est un équilibre spécifique à trouver.

J. H.: La justice restaurative, ce ne sont pas des spécialistes: ils ne sont ni flic, ni avocat, ni psy. Ils ne diagnostiquent pas, n’orientent pas… Leur posture n’est pas partiale, elle est bi-partiale. Ils sont à 100% avec chacune des deux parties. Ce n’est pas forcément facile à comprendre.

La question du pardon intervient également…

J. H.: C’est plus un film sur le dialogue que sur le pardon. Comme dans le réel, ils demandent pardon mais parfois ce n’est pas vraiment le problème. On n’est pas obligé de pardonner quelqu’un pour se restaurer et on n’est pas obligé de demander pardon. Dire sa colère, sa haine peut aider. Cette notion du pardon n’est pas centrale dans le film, même si elle apparaît dans une scène clé, car on se rend compte que la colère est des deux côtés. C’est d’ailleurs fou le nombre d’agresseurs qui en veulent à leurs victimes. Notamment dans le cas de drames intrafamiliaux, où même les proches en veulent aux victimes.

C’est d’ailleurs le cas de Chloé qui doit faire face à une grand-mère qui lui en veut d’avoir porté plainte contre son frère…

J. H.: Ses proches l’ont crue. C’est déjà ça. Sa grand-mère prend le parti de son petit-fils et de la cohésion familiale. C’est d’ailleurs quelque chose de partagé entre les victimes. Elles le sont une première fois et ne cessent d’être victimisées par les autres que ce soit dans le parcours pénal, par la police ou la société. C’est cette victimisation en cascade qu’elles viennent raconter. Il y a les faits, mais aussi les répercussions sur leur vie. C’est tout l’enjeu de la justice restaurative: de les réparer, de les aider à surmonter ces épreuves, sans les victimiser.

Sur le plan cinématographique, vous faites le choix de ne montrer le frère d’Adèle que tardivement. Pourquoi?

J. H.: Je voulais qu’on arrive à un point fort du film. Autant je souhaitais évoquer la bi-partialité de l’intérieur, que tout le monde l’éprouve dans le cercle de rencontres avec les raisons, et le parcours des uns et des autres… Mais pour Benjamin (le frère de Chloé), j’ai pris le parti pris d’être avec Chloé dans son parcours, afin que l’on éprouve le même choc et la même tension qu’elle lorsque la porte s’ouvre et qu’elle le revoit. Je savais dès le départ qu’ils allaient se rencontrer, mais il fallait bâtir ce parcours dramaturgique afin que cela ne soit pas déceptif. J’avais déjà travaillé cela sur ‘‘Pupille’’, quand Élodie rencontre son enfant. J’avais fait ce projet pour mettre en scène ce moment. Là, c’est pareil. La meilleure façon de rendre la scène percutante était d’être dans la peau de Chloé et de ne pas voir ce jeune homme plus tôt.

Votre casting est étincelant. Et on ressort avec l’impression qu’ils ont tous la même importance.

J. H.: Pour Gilles Lellouche ou Leïla Bekhti, qui sont dans un temps fort de leur carrière, ce n’était pas évident de leur proposer un scénario où ils arrivent à la cinquantième page. Mais ils ont accepté. Tous ont répondu présent. J’ai la sensation qu’il n’y a pas une star, mais c’est le collectif d’acteurs qui ressort. Ils sont tous incroyablement bons et présents au rendez-vous de leur personnage.

Photo Christophe Brachet.