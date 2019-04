Guillaume Canet, Antonio Banderas, Selena Gomez... Voici les stars attendues au Festival de Cannes 2019

Quentin Tarantino a beau avoir "très envie de voir son film projeté en 35mm sur l’écran géant du Palais des Festival", si on en croit Thierry Frémaux, il n’est pas du tout certain que "Once Upon a Time in Hollywood", son nouveau film au casting 5 étoiles (Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Margot Robbie, Dakota Fanning…) soit terminé à temps pour Cannes.

Ce qui priverait le Festival de la plus belle montée de marches de l’édition.

Banderas et Cruz à nouveau réunis

Heureusement, Jim Jarmusch est là! "The Dead Don’t Die", son film de zombies, fera l’ouverture avec Bill Murray, Adam Driver, Selena Gomez, Steve Buscemi, Tom Waits, Iggy Pop, Tilda Swinton et Chloë Sevigny. Excusez du peu!

Antonio Banderas et Penelope Cruz, à nouveau réunis par Pedro Almodovar dans "Dolor y Gloria", feront également grimper le niveau de glamour.

Taron Egerton dans le rôle d’Elton John et Sir Elton en personne feront le show pour "Rocketman", biopic psychédélique de la rock star anglaise.

Diego Maradona viendra faire quelques dribbles, en support du documentaire que lui a consacré Asif Kapadia, après s’être intéressé à Bob Marley et Amy Winehouse.

Une Croisette très "frenchie"

Mais pour le reste, la Croisette sera essentiellement francophone.

Roschdy Zem, Lea Seydoux et Sara Forestier défendront Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin. Après "Mommy", Anne Dorval et Antoine Pilon se retrouveront dans "Mathias et Maxime" de Xavier Dolan.

Mathias Schoenaerts et Bruno Ganz défendront le nouveau film de Terrence Malick "A Hidden Life" avec Michael Nyquist (Millenium).

Virginie Efira retrouvera Justine Triet, la réalisatrice de Victoria, pour "Sibyl" avec Adèle Exarchopoulos.

Céline Sciamma alignera Adèle Haenel, Noémie Merlant et Valeria Golino dans "Portrait de la jeune fille en feu".

La générale Huppert mènera le casting de "Frankie" d’Ira Sachs, où l’on retrouve notamment Jérémie Renier Marisa Tomei et Brendan Gleeson.

Niels Schneider fera équipe avec Anne Dorval pour "La Femme de mon frère" de Monia Chokri.

Christophe Honoré sortira Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin, Benjamin Biolay et Carole Bouquet de sa "Chambre 212".

Casting de rêve pour "La Belle Époque"

Le plus beau casting français de l’année sera sans doute celui de Nicolas Bedos pour "La Belle Époque": Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Fanny Ardant, Pierre Arditi et Denis Podalydès s’y donnent, en effet, la réplique.

Mais celui de Claude Lelouch pour "Les Plus Belles Années d’une vie" a le plus de chance de faire chavirer la Croisette. Jean Louis Trintignant et Anouk Aimée y retrouveront, 50 ans après, leurs enfants d’Un homme et une femme: Antoine Sire et Souad Amidou. Chabadabada assuré!

Et pour finir, Alain Delon en personne viendra recevoir une palme d’or d’honneur bien méritée.

