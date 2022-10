George Clooney: "C’est vraiment fun de travailler avec Julia Roberts!"

Julia Roberts

"David, mon personnage, est un homme qui doit composer avec une femme qu’il ne peut pas supporter tout en assumant son rôle de père. Ce qui était important pour moi, c’était de travailler avec la reine du comique de situation et de la comédie romantique… Manque de bol, elle n’a pas pu assurer le rôle et j’ai donc dû travailler avec Julia Roberts! (rires) Plus sérieusement, nous nous sommes rencontrés sur Ocean’s Eleven de Steven Soderbergh, au début des années 2000. Nous sommes restés assis par terre pendant cinq heures dans un hôtel à nous raconter des blagues. Cela a donc toujours été facile. Lorsque nous avons reçu le scénario de Ticket To Paradise – OI Parker nous l’avait envoyé au même moment –, j’ai appelé Julia et je lui ai dit: 'Je suis en train de lire cette comédie et je pense qu’elle fonctionnerait vraiment si tu participais à l’aventure'. Ce à quoi elle m’a répondu penser la même chose. Nous avons ensuite été chanceux que cela se concrétise. C’est vraiment fun de travailler avec des amis!"

Australie

"Le tournage s’est essentiellement déroulé à Queensland, en Australie, et il y avait effectivement quelques contraintes en raison des conditions sanitaires vis-à-vis de la Covid. Mais honnêtement, ce n’était pas grand-chose, trois fois rien en comparaison des gros sacrifices consentis par le peuple australien au cours de cette période. D’ailleurs, si nous avions suivi la même politique aux États-Unis, cela aurait probablement sauvé 900.000 personnes. Ce qu’ils ont fait est donc extrêmement courageux et dur pour leur économie. En conséquence, nous étions surtout honorés d’être sur place et de côtoyer ces gens."

Producteur exécutif

"Je pense que lorsque vous durez un peu dans le métier, vous essayez de trouver d’autres manières pour vous impliquer sur des projets. C’est une des raisons pour laquelle j’écris, réalise et produis des films. Il y a cependant une grande différence avec la fonction de producteur exécutif que j’occupe sur ce film et le travail du producteur 'classique' qui consiste à trouver l’argent... J’aidais sur la distribution des rôles ou d’autres éléments liés à l’artistique. Avec l’expérience, j’ai compris qu’il fallait avoir d’autres cordes à son arc… Le cas échéant, vous êtes dépendants de l’opinion que d’autres personnes portent sur vous. Ce qui est dangereux."