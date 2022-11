François Cluzet tête d'affiche de Mascarade: "Je n’avais jamais joué de vieux beau"

François Cluzet aime la Côte d’Azur et, visiblement, c’est réciproque puisque l’acteur de 67 ans a récemment été honoré en marge du quatrième festival niçois Cinéroman pour sa capacité à faire rayonner la Côte d’Azur à travers le septième art. Connu pour ses rôles majeurs dans Ne le dis à personne, Les Petits Mouchoirs, Intouchables ou Médecin de campagne, le natif de Paris campe Simon dans Mascarade, le dernier film de Nicolas Bedos tourné entièrement sur la Côte d’Azur. Simon, c’est l’agent immobilier qui a franchement réussi et qui se retrouve dans l’œil de Marine Vacth qui a décidé d’en faire sa chose pour le spolier.

Quelle est la différence quand c’est un acteur qui écrit pour un autre acteur?

Dans l’écriture, il n’y a pas forcément de différence mais, sur le plateau, oui, ça se sent sur la direction de jeu. Molinaro disait qu’un metteur en scène est un acteur qui regarde les autres acteurs jouer. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, quand on est sur un plateau avec Nicolas Bedos, on sent qu’il peut jouer la situation s’il veut. Donc sa manière de nous diriger vient nous valoriser, il dirige le personnage et non l’acteur. Comme c’est un acteur et un bon acteur, ça devient un bon directeur d’acteurs. J’ai vu un Nicolas inspiré sur le plateau, heureux, convaincu qu’il avait une grosse responsabilité. Mais au-delà de ça, il y avait la sensation que le script avait été tellement digéré qu’il pouvait avoir une réelle liberté dans la mise en scène. Au final, il n’y a rien de mieux qu’un acteur pour diriger d’autres acteurs.

Avez-vous trouvé votre rôle complexe?

Le scénario était d’une densité incroyable... La première chose que j’ai demandée à Nicolas c’est s’il avait écrit ça tout seul. Ce script me semblait être un monument. J’ai un peu plus compris dès lors qu’il m’a dit que c’était un roman au départ. J’ai dû le lire plusieurs fois, surtout concernant mon rôle, pour essayer d’y cerner les tenants et les aboutissants. Il fallait trouver un lien entre la première et la dernière scène pour essayer de comprendre mon personnage, notamment quand il passe du statut de gibier prêt à être cueilli à celui de gibier qui s’envole. Ensuite, c’est une histoire de partenaire aussi. Qu’est-ce que joue mon partenaire? J’ai eu la sensation que Nicolas était le seul maître à bord et, sans lui, on aurait eu du mal à s’en sortir tellement le scénario était dense, imbriqué, bien écrit, puissant. Il y avait ce sentiment, pour mon personnage, d’un cauchemar. Et c’était intéressant à jouer, je n’avais jamais joué de vieux beau si on le caractérise un peu. C’est un peu le type qui a un bon compte en banque (rires).

Construire cette relation avec Marine était passionnant car on sent qu’il va plonger face à elle qui est si belle, si secrète, si attachante. Plus on avançait dans le film, plus je découvrais la richesse de mon personnage. C’est l’un de mes tournages les plus heureux. J’avais même envie de déborder de mes responsabilités, notamment au niveau des accessoires (rires). C’était une expérience d’une richesse folle.

Comment avez-vous travaillé avec Nicolas Bedos?

C’est la première fois que je sollicitais un metteur en scène en amont d’un film. J’ai tellement d’admiration pour lui. Dès que je l’ai vu, il y a eu quelque chose de fraternel entre nous. Je suis dans la provocation comme lui, c’est sans doute une manière de faire ses preuves. On l’attaquait car on attaque toujours les doués et donc ça me plaisait de taper à sa porte et de lui dire: ‘‘Si ça te dit un jour, je veux bien tourner dans un de tes films’’. Je ne l’avais jamais fait avant. J’ai toujours été attaché à ce qu’il faisait, je trouvais ça audacieux, j’aimais l’idée du type qui refuse de plaire, qui va choquer, surtout quand on a le bonhomme que l’on a derrière, riche, puissant, talentueux. La mise en scène est très chiadée derrière ses apparences de fluidité. La chance que j’ai eue, c’est que le personnage correspondait aux idées qu’il avait. C’est comme une rencontre hasardeuse mais réfléchie.

Quel est votre regard sur le personnage d’Isabelle Adjani?

Il y a cette star qui, faute de propositions, doit faire autre chose. Faute de grives, on mange des merles. En tant qu’acteur, il y a quelque chose de très touchant. Allons-nous dégringoler et revenir à un théâtre simple, mal mis? C’est une icône qui accepte une forme de dégringolade sentimentale et professionnelle, comme une petite déchéance.