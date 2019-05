Films, stars, jury, pass exclusif... Ce que l'on sait déjà du Festival de Cannes 2019

Le cinéaste aux cinq oscars, Alejandro Gonzalez Iñarritu, présidera le jury du 72e Festival de Cannes. Et c'est la première fois que le président est un artiste mexicain.

À la tête d'une filmographie plutôt courte (six long-métrages) mais remarquée, Alejandro Inarritu a été nommé sept fois aux Oscars, pour chacun de ses films. Il a reçu quatre statuettes, dont celle du meilleur réalisateur pour "Birdman" en 2015, une comédie existentielle explorant l'égo d'un acteur, ainsi que pour "The Revenant" en 2016, histoire d'un trappeur que rien n'arrête pour survivre, incarné par Leonardo DiCaprio.

À 55 ans, il succède à Cate Blanchett, dont le jury a décerné l'an dernier la Palme d'or à "Une affaire de famille" du Japonais Hirokazu Kore-Eda. Une transition d'autant plus fluide que l'actrice australienne était à l'affiche de "Babel", film choral d'Iñarritu qui avait reçu le Prix de la mise en scène à Cannes en 2006.

Le cinéaste s'est également vu décerner à Cannes le grand prix de la semaine de la critique en 2000, pour son premier long-métrage "Amours chiennes".

les membres du jury

L'artiste mexicain sera entouré de Elle Fanning, l'actrice américaine révélée dans "Somewhere" de Sofia Coppola, et de Enki Bilal, dessinateur de bande dessinée.

Autres personnalités à composer ce jury: l'actrice et réalisatrice burkinabé Maimouna N’Diaye, l'Américaine Kelly Reichardt et l'auteure primée à Cannes en 2014 (Grand prix) et en 2018 (prix du scénario) Alice Rohrwacher.

Robin Campillo, réalisateur de "120 battements par minute", est l'autre Français de cette sélection.

Enfin, Yorgos Lanthimos, réalisateur de "The Lobster" ayant remporté le prix du Jury lors du 68e Festival de Cannes, et Pawel Pawlikowski, réalisateur de "Cold War", prix de la mise en scène l’an dernier, viennent compléter ce grand huit.

Le jury dévoilera son palmarès le samedi 25 mai lors de la cérémonie de clôture.

les films en compétition

- THE DEAD DON'T DIE par Jim Jarmusch (film d'ouverture)

- DOLOR Y GLORIA (Douleur et Gloire / Pain and Glory) par Pedro Almodóvar

- IL TRADITORE (Le Traître / The Traitor) par Marco Bellocchio

- NAN FANG CHE ZHAN DE JU HUI (The Wild Goose Lake) par Diao Yinan

- GISAENGCHUNG (Parasite) par Bong Joon Ho

- LE JEUNE AHMED (Young Ahmed) par Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne

- ROUBAIX, UNE LUMIÈRE (Oh Mercy!) par Arnaud Desplechin

- ATLANTIQUE par Mati Diop

- MATTHIAS ET MAXIME par Xavier Dolan

- LITTLE JOE par Jessica Hausner

- SORRY WE MISSED YOU par Ken Loach

- LES MISÉRABLES par Ladj Ly

- A HIDDEN LIFE (Une vie cachée) par Terrence Malick

- BACURAU par Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles

- LA GOMERA (The Whistlers) par Corneliu Porumboiu

- FRANKIE par Ira Sachs

- PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU par Céline Sciamma

- IT MUST BE HEAVEN par Elia Suleiman

- SIBYL par Justine Triet

les films hors-compétition

- LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE (The Best Years of a Life) par Claude Lelouch

- ROCKETMAN par Dexter Fletcher

- TOO OLD TO DIE YOUNG – NORTH OF HOLLYWOOD, WEST OF HELL par Nicolas Winding Refn (une série diffusée sur le service de vidéo à la demande Amazon Video)

- DIEGO MARADONA par Asif Kapadia

- LA BELLE ÉPOQUE par Nicolas Bedos

le film en séance de minuit

- THE GANGSTER, THE COP, THE DEVIL par Lee Won-Tae

les films en séances spéciales

- SHARE par Pippa Bianco

- FOR SAMA par Waad Al Kateab et Edward Watts

- FAMILY ROMANCE, LLC. par Werner Herzog

- TOMMASO par Abel Ferrara

- ÊTRE VIVANT ET LE SAVOIR par Alain Cavalier

- QUE SEA LEY par Juan Solanas

les films un certain regard

- VIDA INVISIVEL (Invisible Life) par Karim Aïnouz

- DYLDA (Beanpole) par Kantemir Balagov

- LES HIRONDELLES DE KABOUL (The Swallows of Kabul) par Zabou Breitman et Eléa Gobé Mévellec

- LA FEMME DE MON FRÈRE (A Brother’s Love) par Monia Chokri

- THE CLIMB par Michael Covino

- JEANNE (Joan of Arc) par Bruno Dumont

- O QUE ARDE (Viendra le feu / A sun that never sets) par Olivier Laxe

- CHAMBRE 212 par Christophe Honoré

- PORT AUTHORITY par Danielle Lessovitz

- PAPICHA par Mounia Meddour

- ADAM par Maryam Touzani

- ZHUO REN MI MI par Midi Z

- LIBERTÉ par Albert Serra

- BULL par Annie Silverstein

- LIU YU TIAN (Summer of Changsha) par Zu Feng

les courts-métrages

La compétition des courts métrages 2019 est composée de onze films dont neuf fictions, un documentaire et un film d'animation. Ils concourent pour la Palme d’or du court métrage 2019.

- THE VAN par Erenik BEQIRI

- ANNA par Dekel BERENSON

- LE GRAND SAUT par Vanessa DUMONT et Nicolas DAVENEL

- THE DISTANCE BETWEEN US AND THE SKY par Vasilis KEKATOS

- ALL INCLUSIVE par Teemu NIKKI

- INGEN LYSSNAR par Elin ÖVERGAARD

- L’HEURE DE L’OURS par Agnès PATRON

- PARPARIM par Yona ROZENKIER

- MONSTRUO DIOS par Agustina SAN MARTÍN

- WHITE ECHO par Chloë SEVIGNY

- LA SIESTA par Federico Luis TACHELLA

La Sélection Cinéfondation

Pour sa 22e édition, la sélection Cinéfondation a choisi 17 films parmi les 2.000 qui ont été présentés par des écoles de cinéma du monde entier.

- AMBIENCE par Wisam AL JAFARI

- MANO A MANO par Louise COURVOISIER

- STO DVACET OSM TISÍC par Ondřej ERBAN

- JEREMIAH par Kenya GILLESPIE

- PURA VIDA par Martin GONDA

- ADAM par Shoki LIN

- NETEK par Yarden LIPSHITZ LOUZ

- SOLAR PLEXUS par David MCSHANE

- ROSSO: LA VERA STORIA FALSA DEL PESCATORE CLEMENTE par Antonio MESSANA

- AHOGY EDDIG par Katalin MOLDOVAI

- FAVORITEN par Martin MONK

- ROADKILL par Leszek MOZGA

- DUSZYCZKA par Barbara RUPIK

- HIẾU par Richard VAN

- BAMBOE par Flo VAN DEUREN

- SLOZHNOPODCHINENNOE par Olesya YAKOVLEVA

- REONGHEE par YEON Jegwang

Pas de films Netflix

Vous ne risquez pas de voir le célèbre logo sur les écrans du Palais des Festivals, cette année.

Les deux entités ont (encore) échoué à s'entendre. Les longs-métrages produits par Netflix ne pourront pas concourir ou même être diffusés à Cannes. Une décision motivée par le refus du géant du streaming de sortir ses films au cinéma.

Le début de cette relation tumultueuse remonte à 2017, lorsque les films Netflix "Okja" de Bong Joon-ho et "The Meyerowitz Stories" de Noah Baumbach ont été sélectionnés en compétition officielle. La polémique avait rapidement enflé, les exploitants de salles de cinéma craignant que les longs-métrages ne sortent jamais sur les grands écrans.

le biopic sur Elton John diffusé en avant-première