Films, jury, pass exclusif... Ce que l'on sait déjà du Festival de Cannes 2019

Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Des rumeurs assez séduisantes, il faut l'avouer. Le neuvième long-métrage réalisé par Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood", pourrait concourir ou être diffusé à la 72e édition du Festival de Cannes.

L'histoire se déroule à Los Angeles en 1969. On peut suivre le parcours de Rick Dalton, star de télévision, et de Cliff Booth, sa doublure de longue date, respectivement Leonardo DiCaprio et Brad Pitt.

Margot Robbie interprète Sharon Tate, l'actrice et femme du réalisateur Roman Polanski, assassinée le 9 août 1969 chez elle par des membres de la secte dirigée par Charles Manson alors qu'elle était enceinte de huit mois.

Au reste du casting, on verra Al Pacino, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Roth et Dakota Fanning.

La date de sortie officielle est fixée au 14 août en France.

Jean Dujardin en ouverture de la quinzaine des réalisateurs

"Le Daim", réalisé par Quentin Dupieux, sera projeté le 15 mai en ouverture de la Quinzaine des réalisateurs.

Ce film raconte l'histoire de Georges, interprété par Jean Dujardin, qui quitte sa banlieue pavillonnaire et plaque tout du jour au lendemain pour s’acheter le blouson 100% daim de ses rêves. Un achat qui lui coûte toutes ses économies et vire à l’obsession. Cette relation de possessivité et de jalousie finira par plonger Georges dans un délire criminel.

Jean Dujardin partage l'affiche avec Adèle Haenel de ce film qui sortira en salles le 19 juin.

Ce sera le retour à l'écran sur la Croisette de celui qui avait raflé le prix de l'interprétation masculine pour The Artist, en 2011.

la présidente du jury un certain regard

Nadine Labaki présidera le jury d'Un Certain Regard. Elle succède à Benicio Del Toro.

La cinéaste libanaise a obtenu le prix du jury au dernier Festival de Cannes pour son film "Capharnaüm", nommé aux Golden Globes et aux Oscars.

Les membres du jury d'Un Certain Regard seront présentés le 15 mai, lors du début des séances. Le palmarès sera annoncé le vendredi 24 mai.

la présidente du jury des courts-métrages et de la cinéfondation

La cinéaste et scénariste française Claire Denis présidera le jury des Courts-Métrages et de la Cinéfondation.

Quatre de ses treize longs-métrages ont été projetés en sélection officielle du Festival de Cannes.

La Palme d'or du court-métrage sera dévoilée lors de la cérémonie de clôture du Festival. Dix-sept films d'étudiants d'écoles de cinéma seront présentés dans la Cinéfondation.

le pass exclusif

L'opération "3 Jours à Cannes revient". Les 18-28 ans, de tous horizons et toutes nationalités, sont invités à venir visionner les films de la sélection officielle du 72e Festival de Cannes.

Grace à un pass, les jeunes cinéphiles auront accès du 15 au 17 mai et du 23 au 25 mai au Palais des Festivals. Pour se le procurer, il suffit de justifier son âge et d'évoquer par écrit sa passion pour le cinéma. Les candidatures se font directement sur le site du Festival.

L'affiche