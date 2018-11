Fête du Citron : et le thème sera Des mondes fantastiques

Du 16 février au 3 mars 2019, la 86e édition de l'événement touristique le plus important de la cité du citron sera riche en personnages oniriques et mondes peuplés de créatures tout droit sorties des livres et du 7e Art !

Hier matin, pour la première fois, c'est au cœur de la conception de la Fête, dans les ateliers municipaux de la ville situés sur les hauteurs du Fossan, qu'a été dévoilé le thème de la 86e Fête du Citron de Menton : « Des mondes fantastiques ». Une affiche prometteuse d'univers féeriques et de personnages étranges et merveilleux ! Entre littérature et cinéma, l'événement majeur de la cité du citron - qui accueille près de 250 000 visiteurs sur un peu plus de deux semaines - a trouvé son inspiration dans les contes éternels, les livres et les films qui ont bercé notre enfance ou...

