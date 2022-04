Festival de Cannes : trois nouveaux films entrent en compétition

Il y aura encore des surprises... C'est, en substance, le message qu'avaient esquissé Thierry Frémaux et Pierre Lescure, respectivement délégué général et président du Festival de Cannes, jeudi 14 avril, alors qu'ils dévoilaient la sélection officielle de la 75e édition du Festival de Cannes, qui se tiendra du 17 au 28 mai prochains.

Et des surprises, en voici déjà trois, pour la course à la Palme d'Or. Trois longs-métrages ajoutés aux dix-huit précédents ont été annoncés ce jeudi soir.

Le Otto Monatgne (Les huit montagnes), drame italo-belge de Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen raconte un été de vacances dans le Val d'Aoste de Pietro, enfant des villes. On le suit à nouveau vingt ans après, dans son retour à Grana, où il essaie de se réconcilier avec son passé.

La réalisatrice Léonor Serraille (à qui l'on doit le rafraîchissant Jeune femme, Caméra d'or en 2017) reviendra sur La Croisette avec Un petit frère. Il retrace le portrait de la famille de Rose, qui à la fin des années 80 arrive d'Afrique et emménage en banlieue parisienne avec ses deux fils (dont l'un est campé par l'humoriste Ahmed Sylla).

Joli casting en vue pour Tourment sur les îles d'Albert Serra qui réunit Benoît Magimel et Sergi Lopez. Une île du Pacifique, une histoire d'amour... Sous des abords tranquilles, ce film espagnol se corse d'un fond de crises politiques et d’espionnage.

Dans les autres sections

Trois nouveaux films intègrent également la section Cannes Première : Don Juan de Serge Bozon (France), La nuit du 12 de Dominik Moll (France) et Chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret (France).

En séance de minuit, Rebel d'Adil El Arbi et Bilall Fallah (Belgique) rejoint la liste.

La section Un certain regard se voit aggrandie de Plus que jamais d'Emily Atef (Allemagne/France), Mediterranean Fever de Maha Haj (Palestine), Le bleu du caftan de Maryam Touzani (Maroc) et Harka, premier film de Lotfy Nathan (Tunisie).

Hors compétition, Louis Garrel présentera L'innocent, dans lequel on retrouvera son personnage d'Abel.

La section Séances Spéciales accueille cinq nouveaux venus : Mi pais imaginario de Patricio Guzmán (documentaire/Chili), The Vagabonds de Doroteya Droumeva (1er film/Allemagne), Riposte féministe de Marie Perennès et Simon Depardon (Documentaire - 1er film / France), Restos do vento de Tiago Guedes (Portugal) ainsi que le film d'animation Le petit Nicolas - Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? d'Amandine Fredon et Benjamin Massoubre (1er film/France).