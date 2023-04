Festival de Cannes: Anaïs Demoustier présidente du jury de la Caméra d’or

Au Festival de Cannes, on voit toutes sortes de films. Mais il existe une catégorie qui fait l’objet d’un prix à part: celle des premiers films. Et pour ceux-là, il y a le jury de la Caméra d’or, qui récompense depuis 1978 un premier film présenté en Sélection officielle, à la Semaine de la Critique ou à la Quinzaine des Cinéastes. Pour présider le jury cette année, et décider quel talent prometteur remportera cette prestigieuse récompense, c’est Anaïs Demoustier qui a été choisie.

La comédienne, que l’on a vue dans "Fumer fait tousser" de Quentin Dupieux ou dans "Alice et le maire" aux côtés de Fabrice Luchini, succède à Rossy de Palma, qui, en 2022, avait remis le prix aux réalisatrices Riley Keough et Gina Gammel pour leur film "War Pony".

"Comme actrice j’ai eu la chance de vivre auprès de jeunes cinéastes l’équilibre fragile entre fébrilité et volonté pour mener à bien leur première création, a commenté Anaïs Demoustier. Je suis très honorée et impatiente de découvrir les premiers films cannois cette année en tant que Présidente du Jury de la Caméra d’or. Comme des promesses et des surprises venues du monde entier pour nous dire combien le cinéma est important…"

À ses côtés dans ce jury: le comédien Raphaël Personnaz, la directrice de la photo Nathalie Durand, le scénariste et réalisateur Mickaël Buch; Sophie Frilley, pour la Fédération des industries du Cinéma, de l’Audiovisuel et du Multimédia; et Nicolas Marcadé, rédacteur en chef des Fiches du Cinéma et l’Annuel du Cinéma.

Le jury remettra son prix lors de la cérémonie de clôture du 76e Festival de Cannes le samedi 27 mai prochain. L. M.