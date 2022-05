Festival de Cannes 2022: une série Z, c'est quoi?

Dans l’immense filmographie de Johnny Depp se cache Ed Wood, un film de Tim Burton sorti en 1994, et dans lequel le plus connu des pirates des Caraïbes campe Ed Wood proclamé "plus mauvais réalisateur de tous les temps".

Ed Wood est un spécialiste de la série Z, à savoir des films sans budget, sans acteurs de talent, avec des montages approximatifs, des mauvais raccords à tire-larigot et des erreurs techniques à la pelle à l’image du film culte de 1959 d’Ed Wood: Plan 9 from Outer Space.