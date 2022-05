Festival de Cannes 2022: pour Thierry Fremaux, "le cinéma est à la croisée des chemins"

Il régnait une ambiance de veille de grand match quand Thierry Fremaux, Délégué général du Festival de Cannes, s’est présenté au Palais des Festivals en ce début de semaine. Les bruits d’aspirateur tutoyaient les questionnements des confrères qui tentaient de se repérer au sein de l’immense palais cannois.

Un an après une édition cannoise déplacée en juillet et deux ans après un millésime 2020 annulé en raison de la pandémie, Thierry Fremaux retrouvait ses habitudes. Un pupitre. Un micro. Des journalistes. Et entre les deux: du cinéma. Rien que du cinéma. Simple. Basique.

Je vous remercie d’être là, à nouveau

L’homme de la sélection est d’ailleurs arrivé sous les applaudissements de la salle. "Je vous remercie d’être là, à nouveau", a-t-il simplement lancé en guise d’ouverture. Fremaux n’a pas eu le temps de s’échauffer que l’actualité a rapidement pris une place importante dans l’échange verbal. Il a notamment été question du positionnement du Festival sur le boycott officiel des films et journalistes russes.

" Notre position a été précisée de manière très nette: pas de représentation officielle russe des instances gouvernementales, ni de journalistes qui représentent cette ligne officielle. À l’inverse, il y a des artistes russes qui ont quitté la Russie comme Kirill Serebrennikov, qui est en compétition officielle, et des journalistes ont également suivi cette position courageuse. Je peux comprendre la question qui émane de certaines voix en Ukraine sur un boycott total mais on veut essayer de faire la part des choses entre les Russes qui prennent des risques et qui résistent et la parole officielle du Kremlin. Quoi qu’il arrive, le Festival affirme son soutien absolu et non négociable au peuple ukrainien". C’est dit.

Tom Cruise, monsieur cinéma

Cannes, cet endroit si particulier où on applaudit les drames sociaux de Ken Loach en costume de soirée, permet des grands écarts. Et aux inquiétudes autour de l’Ukraine se sont succédées les questions sur Top Gun et Tom Cruise. L’acteur américain, invité du Festival, a été salué avec beaucoup de respect par le patron des lieux. "Tom Cruise, par ses choix, par son travail, est l’un des acteurs avec le plus grand taux de réussite au cinéma. C’est aussi cet acteur-là que nous accueillons, pas seulement la machine à blockbusters. C’est quelqu’un qui se dévoue uniquement au cinéma et pour le voir, il faut aller dans une salle obscure et nulle part ailleurs".

Une manière de préciser que Tom Cruise ne s’allie pas, pour le moment, avec les plateformes. Dans la continuité, il est rappelé que Cannes, comme tout événement mondial, reflète une certaine réalité sociétale, une société dans laquelle la place des femmes est un sujet à débat. "Sur les 4 films réalisés par des Français en compétition officielle, il y en a 3 qui sont faits par des femmes [Valeria Bruni Tedeschi, Claire Denis et Léonor Serraille, Ndlr], la salle du Soixantième vient d’être baptisée Agnès Varda, c’est un symbole. L’an dernier, tous les prix ont été remportés par des femmes et personne ne l’a soulevé". Une manière de souligner que la place des femmes, à Cannes ou ailleurs, est en train de changer, notamment à la réalisation.

On préfère une célébration tournée vers l’avenir du cinéma

Mais en cette 75è édition, une autre question taraudait les esprits, comment opère-t-on une sélection officielle après deux ans de pandémie? "Une sélection est une photo instantanée au printemps 2022 de ce que nous avons vu en sélection, embraye Fremaux. Ce que nous avons vu dit quelque chose du cinéma. On se trompe parfois. Mais pas trop (rires). Pour savoir si on s’est trompé, il faudrait que vous sachiez à qui on a dit non, sourit-il. Les critiques de cinéma font aussi partie de la légende de Cannes et c’est la présence de ce regard si particulier, cinéphile, qui permet de faire grandir un film cannois. Combien de fois ai-je entendu cette phrase: 'On ne vient pas à Cannes pour voir ça'. Quand on vient, c’est pour être épaté, c’est ce que l’on s’efforce de faire'.

Alors que le 70e anniversaire du Festival était, lui, très tourné sur sa propre histoire, les célébrations autour de la 75è édition auront un autre prisme. "On préfère une célébration tournée vers l’avenir du cinéma car il est à la croisée d’un certain nombre de chemins". Les fréquentations des salles obscures ayant chuté de 30 à 40% en deux ans, le cinéma est à un drôle de carrefour en effet.