Éric Fraticelli débarque avec "Le Clan" pour un nouveau casse du box-office

Il est de retour et, en plus, il est accompagné de trois bons copains. Après le succès de Permis de construire, le plus corse des réalisateurs français, Éric Fraticelli, revient avec Le Clan. Une nouvelle comédie, à voir en salles dès ce mercredi 18 janvier, bien différente de son précédent film.

Une bande de braqueurs, un peu bras cassés, tente de kidnapper Sophie Marceau...

Le réalisateur et comédien est venu présenter le film au Pathé La Valette en compagnie des autres membres de cette bande désorganisée: Jean-François Perrone, Denis Braccini et Philippe Corti.

Le Clan est, au départ, une pièce de théâtre. Passer sur grand écran a-t-il été une évidence?

Éric Fraticelli: Le Clan est tiré d’un projet de série. C’est Richard Caillat, producteur de théâtre, qui m’a proposé d’en faire une pièce. Et c’était finalement plus difficile de l’adapter pour les planches avec l’unité de lieu, etc. Pour la version cinéma, j’ai juste ajouté quelques personnages. Les rôles principaux étaient déjà présents et caractérisés. En France, on dit toujours qu'il faut d’abord avoir un scénario avant de passer au reste. Pour moi, ce sont les personnages, les situations et les dialogues qui priment. Je garde toujours à l’esprit que c’est une comédie.

Jean-François Perrone: On attendait le film avec impatience car, dès les premières représentations théâtrales à Paris, est née l’idée du film. Eric nous a dit: "Les gars, faites-moi confiance, si ça se passe bien, la pièce sera au cinéma."

À leur manière, les personnages sont tous drôles et celui d’Éric Fraticelli, Belette, un peu idiot même...

E. F.: Ce n’est pas un rôle de composition, c’est moi dans la vie. (rires) J’adore ce personnage. Belette n’est pas si idiot mais plutôt candide et décalé.

Denis Braccini : Eric s’est inspiré de nos personnalités. Les personnages possèdent une part de nous. Je pense que, pour Belette, Eric a matérialisé la part d’enfant et de créativité qu’il a en lui. Cette capacité qu’il a de pousser la logique jusqu'à l’absurde. Il s’est inspiré aussi du côté râleur que Phillippe a dans la vraie vie.

Philippe Corti : Et pour le tien, de ton côté un peu intello... (rires)

On sent une réelle amitié entre vous, le tournage a dû être joyeux!

E. F.: Difficile d’en parler pour moi. Avec ma casquette de réalisateur, je n’ai pas le temps de m'amuser mais vous les comédiens, vous n’aviez rien à faire. (rires) Est-ce que vous vous êtes amusés sur le tournage?

D. B.: Le tournage c’est le travail pour que les gens rigolent, c’est une affaire sérieuse.

P. C.: On s’est amusé à essayer de respecter tout ce que nous demandait Eric. Sur scène, on s’est tellement régalé, on était pris de fous rires en direct, on n’osait plus se regarder. Là, au cinéma, nous n’avions pas beaucoup de jours de tournage et ça comptait énormément pour Eric, comme pour nous. Nous avons ri mais en dehors des scènes. C’est une qualité que je reconnais à Eric, étant moi-même un peu branleur venu de la musique... Je faisais moins d’effort car je connaissais bien le sujet. C’était une autre tranche de ma vie, et Eric m’a aidé à comprendre que pour y arriver, il faut bosser.

Ce film n’évoque pas spécialement les différences entre la Corse et le Continent?

Ce n’est pas le sujet du film. À la différence de Permis de construire où je jouais sur le décalage culturel entre le Continent et la Corse. Ici, nous sommes sur des personnages. Le cœur du film ce sont des copains, très différents les uns des autres mais qui s’aiment même s’ils sont accessoirement voyous.

On entend d’ailleurs dans le film: "Ce n’est pas parce que je suis un voyou que je ne suis pas un mec bien."

Quoi qu’on fasse dans la vie, on adopte une posture. Qu’on soit flic, voyou, journaliste, etc. Au milieu de tout ça, il y a un côté humain, universel, qu’on voit de moins en moins aujourd'hui. Il faut trouver les ficelles pour le faire ressortir et qu’il communique avec les autres même si ce n’est pas si simple de nos jours, avec cet individualisme ambiant. Pourtant, des gens qui savent rire ou être émus, cela existe encore. C’est ce que j’essaye de faire: raconter des histoires sur l’âme humaine.