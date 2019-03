Il ne change pas : toujours aussi rock’n’roll, sympa et affable. À peine débarqué d’avion en provenance de Pékin, Emir Kusturica retrouve Mathilda May, Sandra Milo et Ezio Greggio, le président du Monte-Carlo Film Festival de la comédie pour tenir conférence de presse dans le grand salon du Fairmont. Il n’a même pas eu le temps de renouer ses lacets (ni de se raser, of course) et accuse le décalage horaire, mais accepte tout de même…