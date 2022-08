Ducobu Président, sa tournée varoise, blague sur Saint-Tropez... Entretien avec Élie Semoun en direct de Signes

Entre des vacances à Saint-Tropez qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, une virée sur le circuit du Castellet, le tournage d’un sketch au stade Mayol pour une émission d’Arnaud Ducret, enregistrée à Toulon, Élie Semoun a bien sillonné la région cet été. Ultime étape de cette "tournée" varoise, la ville de Signes, où l’humoriste a été invité vendredi soir par François Viette pour présenter Ducobu président.



François, qui a campé Ducobu dans Les vacances de Ducobu (2012) et est au casting de Demain nous appartient est encore directeur de Ciné Méditerranée, structure qui propose des projections en intérieur et en plein air. Il était donc naturel d’avoir convié à l’une d’elles Élie Semoun. L’occasion pour ce dernier de revenir sur ce quatrième opus de Ducobu, son passage dans le Var, ainsi que ses projets.

Ducobu Président, votre deuxième réalisation, vient de dépasser le million d’entrées... Heureux?

Oui, nous sommes le cinquième plus gros succès de cette année, c’est génial. C’est la preuve qu’il y a une vraie envie de voir ce film, comme ici à Signes. En général, on se méfie des suites. J’ai tenté de placer la barre plus haut, c’est une belle récompense.

Vous aimeriez réaliser une suite de la suite?

Il n’y a rien de prévu, il faut que je trouve la bonne idée. C’est une telle aventure, qui fait rire toute la famille. Mais pour l’heure, ce ciné en plein air est surtout l’occasion de faire mes adieux à Ducobu président, car nous arrivons à la fin de son exploitation en salles.

Vous avez fait beaucoup d’avant-premières, une manière de défendre et promouvoir le cinéma?

Oui, car la fréquentation des salles reste compliquée. Avec la Covid, nous avons pris la très mauvaise habitude de rester chez nous. Certains se disent qu’ils n’ont plus besoin d’aller au cinéma et je le regrette. Des projections au cinéma avec des rencontres sont l’occasion de partager des émotions, de se marrer et discuter ensuite. C’est plus sympa que de rester chez soi, non?

Tout près d’ici, au Castellet, vous avez fait un baptême de voiture de sport. C’était excitant?

C’était génial. C’est encore une fois une idée de François Viette.

Il a organisé ça avec AGS Formule 1 et a fait croire que j’adorais les voitures de course! À peine arrivé, on m’a mis un casque et puis dans le bolide. Avec le pilote, Stéphane Ortelli on a roulé à plus de 300km/h!

Votre passage à Saint-Tropez n’est pas passé inaperçu sur les réseaux…

J’ai à peine critiqué Saint-Tropez (rires). C’était pour la blague mais je n’aurai peut-être pas dû. Comme beaucoup, je me suis moqué d’un certain microcosme, c’est un cirque! Ça ne m’empêche pas d’aimer cette ville. J’ai passé une semaine à marrer avec des amis, Arthur, Arnaud Ducret, Camille Combal ou Florence Foresti.

Certains de ces "personnages" de ce cirque pourraient se retrouver dans vos sketchs...

Ah oui! Il y a vraiment des personnages là-bas. Des gens qui font la fête du matin au soir, dans leur bulle. On dirait que le temps ne passe pas pour eux, c’est fou! J’ai eu un retour de Jackie, le DJ connu des Caves du roy: "Alors comme ça, je suis un ringard?".

Il l’a pris à la plaisanterie. Il est super gentil, ça fait 40 ans qu’il fait ça, c’est dingue! Ce que j’ai dit a pris de l’ampleur car ça a été repris de partout, mais ça n’allait pas plus loin qu’une blague!

L’une des dernières dates de votre seul-en-scène sera en octobre à Sainte-Maxime. Vers quoi allez-vous ensuite?

Je vais dire adieu à ce spectacle pour attaquer une nouvelle aventure en janvier. Une pièce de théâtre, Suite royale, écrite par Judith Elmaleh, la sœur de Gad et mis en scène par Bernard Murat. Cette fois je ne serai plus seul sur scène mais serai accompagné par Julie de Bona.

Est-ce toujours triste de quitter un spectacle?

Un peu comme si je quittais quelqu’un qui m’a accompagné durant quatre ans. Je vais être triste mais en même temps, j’apprécie moins certains sketchs, la cohabitation se passe moins bien, signe qu’il est temps de l’arrêter. Peut-être qu’au bout d’un an de théâtre, j’aurais envie de refaire un spectacle où je parlerai de Saint-Tropez (rires).

