"Du jazz à la pop, Louis de Funès a toujours été dans le bon tempo", estime Stéphane Lerouge, spécialiste des musiques de films

La Zizanie : la chanson refusée de Pierre Perret

Pour le générique de La Zizanie, en 1978, le producteur Christian Fechner

souhaite une chanson interprétée par Pierre Perret. « Avec sa verve argotique, l’auteur du Zizi écrit les paroles sur le thème composé par Vladimir Cosma raconte Stéphane Lerouge. Il jongle avec les mots ‘‘vioque’’ ou ‘‘orgasme’’, lance des piques aux ‘‘nouveaux calotins’’, évoque les ‘‘travelos mécontents [qui] voudraient faire des enfants’’. À la première projection du film mixé, Louis de Funès et son épouse s’étranglent. Leur veto est sans appel : beaucoup trop vulgaire ! » À trois semaines de la sortie, Cosma s’appuie sur la prise play-back de la chanson pour la transformer in extremis en version instrumentale.

Le titre de Perret, On sème la zizanie, n’a été exhumé que 32 ans plus tard.