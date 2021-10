Deux avant-premières avec Pascal Elbé et Nicole Garcia au multiplexe Cineum de Cannes

Ouvert depuis le mois de septembre dernier, le nouveau multiplexe de Cannes, le Cineum, multiplie les événements pour faire découvrir ses salles à haute technologie au public.

- Ce vendredi 8 octobre à 20h30, c’est le comédien Pascal Elbé (Le Raid, L’amour aux trousses, Baron noir) qui sera présent pour la projection en avant-première d’On est fait pour s’entendre, la comédie romantique qu’il a écrite et réalisée, avec François Berléand, Sandrine Kiberlain et Emmanuelle Devos au casting. Le pitch? Antoine est un professeur qui semble n’écouter plus rien ni personne. Et pour cause! Le quinquagénaire se rend compte qu’il a perdu beaucoup d’audition, ce qui pose problème auprès de ses élèves, collègues et amours. Sa musique à fond et l’alarme de son réveil indisposent aussi Claire, une nouvelle voisine qui s’est installée là avec sa fille après la perte de son mari. Malgré tout, ces deux-là semblent faits pour s’entendre... Durée: 1h33; tarifs Cineum en vigueur. Réservations en ligne: https://www.cineum.fr ou sur place.

- Mercredi 13 octobre à 19h, place à la réalisatrice Nicole Garcia (Le Fils préféré, l’adversaire, Un balcon sur la mer, Mal de pierre) pour la présentation en avant-première de son nouveau long-métrage, Amants, toujours coécrit avec le scénariste Jacques Fieschi, qui rassemble Pierre Niney, Stacy Martin et Benoît Magimel à l’affiche.

Un triangle amoureux sous forme de thriller: Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. À la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…