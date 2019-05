Des journalistes vont élire la plus belle photo prise pendant le Festival de Cannes

"C’était une volonté forte du délégué général Thiery Frémaux. Donner la possibilité aux photographes professionnels de montrer une autre facette de leur travail, et qu’ils n’auraient pas forcément sélectionné pour leur agence. Car, après tout, ils contribuent, eux aussi, à la légende du festival", argumente Nathalie Mercier qui veille sur de la Terrasse des Journalistes et encadre et sur ce fameux "Prix des photographes" depuis la 3e année consécutive.

Depuis le 15 mai, et jusqu’au 25, un jury composé de cinq journalistes sélectionne chaque jour les trois clichés les plus marquants, selon leur regard.

On peut voir leur sélection affichée non seulement dans la salle de détente des journalistes du Palais, mais aussi sur le site du Festival; c’est ce même jury qui, avec son humour bien senti, appose une légende sur chaque cliché choisi.

À la fin du Festival, ce samedi 25 mai, le jury déterminera "LA" photo des photos. Et son auteur se verra remettre - et c’est une première - un prix surprise.

Savoir +

Vous êtes, vous aussi, photographe accrédité sur le Festival de Cannes, et vous souhaitez participer à ce concours professionnel?

Rien de plus simple: chaque jour avant 10 heures, envoyez vos plus belles photos de la veille, à l’adresse e-mail suivante: concoursphoto@festival-cannes.fr.

Concernant le copyright, ne pas oublier de préciser votre nom, prénom et votre agence.

Le jury complétera avec la légende de son choix.