Découvrez le jury d'Un Certain Regard au Festival de Cannes 2019

Le jury de cette année est composé de trois femmes et deux hommes.

Il est présidé par Nadine Labaki, réalisatrice et comédienne libanaise ("Caramel", "Et maintenant, on va où?", "Capharnaüm").

L'actrice Marina Foïs ("Polisse", "Le Grand Bain", "Papa ou Maman") est la seule jurée française de la section Un Certain Regard.

Elle se trouve aux côtés de Nurhan Sekerci-Porst, producteur allemand, Lisandro Alonso, réalisateur argentin et Lukas Dhont, réalisateur belge.

Le palmarès d'Un Certain Regard sera dévoilé lors de la cérémonie de clôture, vendredi 24 mai.

