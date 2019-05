Découvrez le jury des Courts Métrages et de la Cinéfondation au Festival de Cannes 2019

Le jury de cette année est composé de deux femmes et trois hommes.

Il est présidé par Claire Denis, réalisatrice et scénariste française ("Chocolat", "Beau Travail", "Trouble Every Day").

À ses côtés se trouvent Stacy Martin, actrice franco-britannique ("Nymphomaniac", "Le Redoutable", "L'Enfance d'un chef"); Eran Kolirin, réalisateur et scénariste israëlien; Panos H. Koutras, réalisateur et scénariste grec; Cătălin Mitulescu, réalisateur, scénariste et producteur roumain.

Le jury désignera le samedi 25 mai la Palme d'or du court métrage parmi les onze films sélectionnés en compétition.

Les membres du jury décerneront jeudi 23 mai trois prix parmi les dix-sept films étudiants d'écoles de cinéma présentés dans la sélection Cinéfondation.

