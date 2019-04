Découvrez l'affiche officielle de la 72e édition du Festival de Cannes

Agnès Varda a présenté treize films en sélection officielle du Festival de Cannes. Elle a été membre du jury en 2005 et présidente du jury de la Caméra d'or en 2013. La cinéaste a reçu la Palme d'or d'honneur en 2015.

"Avant-gardistes et populaires, intimes et universels, ses films ont ouvert la voie, peut-on lire dans le communiqué. Alors, tout en haut de cette pyramide: Agnès Varda, l’œil posé sur la plage de Cannes, jeune et éternelle, sera le phare inspirant de la 72e édition!"

La sélection officielle 2019 sera dévoilée ce jeudi 18 avril à 11h lors d'une conférence de presse avec Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, et Thierry Frémaux, délégué général. L'annonce de la sélection sera retransmise en direct sur YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter et le site officiel du Festival.

