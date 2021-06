Dans les Studios de la Victorine à Nice, Tarek Boudali et Artus tournent "Le Menteur" d'Olivier Baroux

Silence plateau, moteur demandé. Trois, deux, un… Action! Tarek Boudali, chemise en jean, s’élance, renverse des caisses au passage, entraîne Artus, chemise bariolée, sur un escalier. "Touche la rampe! Touche la rampe!" La rampe casse. Boudali en saisit un morceau qu’il attrape comme un sabre. À côté, impassible, voire flippant, en salopette, Philippe Vieux attend, une ponceuse à la main.

Regard caméra. Glissement d’un personnage à l’autre. Derrière les écrans de contrôle, réalisateur, scripte, ingénieure du son, cadreur et doublures cascades observent. "Cut!"

On revisionne la scène avec les trois comédiens. Plus haut le bras, plus vers l’extérieur le regard. On reprend. Silence plateau, moteur demandé…

45 personnes sur le plateau