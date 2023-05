"Malgré les promesses, peu de personnes sont là pour défendre les sans-abris": Corinne Masiero à l'affiche de "La Marginale"

Vous jouez dans "La Marginale", mais au fond, quelle est votre définition de la marginalité?

Je peux vous retourner la question en vous demandant ce que c’est la "normalité?" C’est qui qui fixe les règles? Qui décide de quelles normes? Force est de constater qu’elles viennent souvent des différents pouvoirs qui nous gouvernent politiquement, économiquement ou socialement. Ce peut être les normes de la famille, de l’école, des religions… Ces pouvoirs sont souvent aux mains des sexes masculins, de plus de 50 ans, hétéro et blancs. Donc, tout ce qui n’est pas dans ce cadre peut être considéré comme marginal. Et j’inclus là-dedans tout ce qui est LGBT et tout ce qui est en dehors des codes de la beauté qu’on peut voir dans les musées, les films…. On est aussi considéré comme marginal parce qu’on est handicapé physique, il suffit de vouloir prendre le métro pour le voir… et ce n’est pas normal! Idem pour les manières de se comporter pour une femme. La normalité c’est ne pas fumer, avoir des gosses, être marié(e), avoir un papa et une maman… On est tous marginal à un moment ou à un autre et c’est pour ça que ce film est important.

Lorsque vous avez reçu le scénario et que vous avez lu ce titre, quelle a été votre réaction?

Je ne lis jamais les scenarii c’est un principe! En conséquence, je demande aux réalisateurs ce qu’ils veulent défendre. Ici, le titre a un double sens puisque c’est le nom d’une route et, par extension, c’est la route de la vie. Ça me parle d’autant plus qu’on m’a souvent qualifiée de marginale et dans la vie et dans le boulot… C’est également un joli clin d’œil au film avec Belmondo. Frank Cimière est quelqu’un de très humaniste et très humain, très drôle. Ces aspects ressortent dans le film. On rit beaucoup, on pleure parfois, on s’interroge et ça amène beaucoup de questionnements sur soi, sur la vie de tous les jours, sur ces gens sur qui on a des a priori parfois négatifs ou avec des clichés en tête. Tout ça apparaît dans son film et j’espère, moi, que ce film changera le point de vue de beaucoup de gens.

Avez-vous souffert d’avoir été considéré comme marginale?

Ça s’est transformé en force, à un moment donné, on est obligé de faire avec. Un peu comme avec les arts martiaux, on essaie de renverser cette force qui arrive pour nous pour détruire. On retourne la situation et on se reconstruit. Cela me permet de m’ouvrir à d’autres façons de penser et d’aller, à ma petite échelle vers quelque chose de durable, de plus juste.

Votre personnage, Michèle, est SDF. Vous avez aussi été confronté à cette vie. Se replonger dans le passé a-t-il été difficile?

En ce qui me concerne, non. Pendant le tournage, j’étais à l’hôtel, en compagnie de gens sympathiques et je faisais un métier qui me plaît. C’était même plutôt rassurant de se dire que le bout du tunnel est derrière moi. Ce qui est désolant, c’est de se rendre compte qu’il y a de plus en plus de gens qui vivent cette situation-là. Dans n’importe quelle ville, le nombre de sans-abris a été multiplié par 3, 4 ou 5. Et parmi eux, beaucoup de jeunes… Malgré toutes les promesses, peu de personnes sont là pour les défendre, les héberger et les soigner.

Avec des films comme "La Marginale" ou "Presque", avec Bernard Campan et Alexandre Jollien, le cinéma français semble s’ouvrir ses derniers temps au handicap et à l’autisme… Sentez-vous une prise de conscience de la part de la profession?

Il n’y a pas un film qui ne soit pas le reflet de ce qui se passe dans la société. Tout ne va pas aussi vite qu’il le faudrait mais de plus en plus de réalisatrices et de réalisateurs s’intéressent à des sujets plus vastes, liés à la vraie vie. Ce ne sont pas seulement des gens déjà implantés dans le monde du cinéma qui se disent: ‘‘Tiens, on va faire plus de films sur les SDF’’, mais des personnes comme Frank Cimière qui se battent pour écrire sur ce sujet et pour que le projet voit le jour.

Cependant, chacun fait ce qu’il veut et ne rien faire ou ne produire que des films de divertissement, c’est aussi un engagement… Mais s’engager sur les plans politiques, sociétaux ou sociaux, c’est aujourd’hui possible parce que les mentalités évoluent. En ce moment, on est dans une période qui bouge beaucoup et tant mieux!

L’humanité au bout du voyage

L’histoire

Michèle (Corinne Masiero), SDF, vit à l’aéroport d’Orly, vaguant entre les différents halls. Elle croise régulièrement Théo (Vincent Chalambert), jeune balayeur à l’aéroport. Atteint d’un handicap mental, il vit chez sa "Tatie" qui le surprotège. Un jour, Michèle fait une découverte des plus inattendues, qui la mène à convaincre Théo de la conduire dans sa voiture sans permis jusqu’à Lisbonne pour retrouver son fils. Ils s’embarquent alors dans un road trip plein de rebondissements sur les routes départementales…

Notre avis

Sorti l’an dernier, "Presque", avec Bernard Campan et Alexandre Jollien, arrivait à évoquer le handicap avec humour, tendresse et justesse malgré un déroulé beaucoup trop attendu. "La Marginale" qui réunit Corinne Masiero et Vincent Chalembert – réellement atteint d’autisme – s’inscrit dans la même veine. Au cours d’un road movie fait de bonnes et mauvaises rencontres, où le duo rallie le Portugal, chacun va apprendre de l’autre. Elle va trouver en lui le fils qu’elle a perdu. Lui va voir dans cette marginale la figure maternelle qu’il n’a jamais eue, puisqu’il avait été abandonné à la naissance à cause de son handicap. Empli de bons sentiments et ponctué de petites touches légères, ce petit hymne à la tolérance invite à revoir la définition de la normalité et se regarde sans déplaisir, même si Franck Cimière, très sage au niveau de sa réalisation, aurait gagné à travailler aussi davantage ses personnages, trop souvent coincés dans des stéréotypes.

> De Frank Cimière (France). Avec Corinne Masiero, Vincent Chalambert, Karina Marimon… comédie. Durée: 1h37.