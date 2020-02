Contestée, la direction de l'académie des César démissionne en bloc

"Pour honorer celles et ceux qui ont fait le cinéma en 2019, pour retrouver la sérénité et faire que la fête du cinéma reste une fête, le conseil d'administration de l'Association pour la Promotion du Cinéma (Académie des Arts et Technique du Cinéma) a pris la décision à l'unanimité de démissionner.

Cette démission collective permettra de procéder au renouvellement complet de la direction", indique l'Académie présidée depuis 2003 par le producteur Alain Terzian.