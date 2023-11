Comment Joaquin Phœnix s’est glissé dans le costume de "Napoléon" pour Ridley Scott

Dans ‘‘Gladiator’’, également réalisé par Ridley Scott, vous interprétiez déjà un empereur. Vous retrouver pour Napoléon sonnait donc comme une évidence?

J’avais travaillé avec Ridley Scott il y a plus de vingt ans et depuis il a dû tourner autant de longs-métrages, la plupart du temps sur des héros médiévaux ou qui vont dans l’espace. Cette fois, il a voulu se pencher sur un petit tyran irritable. Il m’a alors appelé en me disant: ‘‘J’ai trouvé le gars qu’il faut que tu interprètes’’. J’ai accepté et je l’ai remercié, car lorsque Ridley Scott vous appelle, on se déplace et on tourne le film.

Que connaissiez-vous de Napoléon avant de lire le scénario et qu’avez-vous appris sur lui en l’incarnant?

Je ne savais rien sur lui et j’en sais encore moins aujourd’hui! Plaisanterie à part, son histoire est extrêmement riche et sa psychologie, complexe. J’ai particulièrement apprécié le fait que même les universitaires se disputent à son sujet. Au point qu’il est difficile d’obtenir des réponses claires… Cela tournait même parfois au ridicule! Par exemple, deux semaines avant le tournage, quelqu’un m’affirme que Napoléon était gaucher! Cela m’a étonné mais il m’a fallu une semaine pour vérifier que c’était faux. J’étais curieux. Comment mangeait-il? Qu’aimait-il boire? Autant d’aspects dont la grande majorité n’apparaît même pas à l’écran. À un moment, il y avait tellement d’informations venants de sources différentes, que je me suis rendu compte qu’en voulant étudier cet homme je cherchais davantage à trouver l’inspiration et à garder le contrôle sur le personnage… Alors qu’en réalité, on ne l’a pas. Le côté positif, c’est qu’on a, dans ces moments, l’impression d’être connecté à lui.

L’époque, fin XVIIIe, début XIXe siècle vous fascine-t-elle?

Oui… La preuve, on pourrait extraire certains éléments de ce film pour en faire un long-métrage à part entière. Je pense notamment au coup d’État de Napoléon qui est un des moments les plus complexes et les plus fascinants de l’Histoire de notre monde. Cependant, lorsqu’on fait un film, on est toujours obligé de sacrifier des choses qu’on aime au profit de la narration. Ce sont des choix difficiles… mais nécessaires.

En plus des batailles, le scénario accorde une large place à la relation de Napoléon avec sa femme Joséphine. Comment avez-vous abordé cet aspect?

Sentimentalement, je vois Napoléon comme un romantique avec un cerveau de mathématicien. Il voulait parler avec le cœur, mais les lettres qu’il adressait à son épouse étaient souvent kitsch. Bien entendu, la langue était différente à l’époque mais on a l’impression de lire les mots d’un adolescent amoureux qui plagie de la poésie. Ce trait de caractère le rendrait plutôt attachant s’il n’était pas responsable de la mort de millions de personnes. Ensuite, contrairement à lui, Joséphine était douée, socialement. Il sentait qu’elle pourrait lui permettre de créer un réseau. Pour être honnête, j’ai encore du mal de savoir ce qui alimentait leur relation. Sans doute car nous ne savons jamais pourquoi nous aimons telle ou telle personne. Cela relève de l’inconscient.

Napoléon était avide de conquêtes et le film sort à un moment où le monde est ensanglanté par la guerre en Ukraine et celle entre Israël et le Hamas. Pensez-vous qu’on puisse faire un parallèle entre ces deux périodes ou avez-vous un message à adresser?

Je comprends et j’apprécie que l’on me pose cette question mais j’imagine que si j’étais au milieu d’un conflit, entendre l’opinion d’un acteur assis dans un hôtel de luxe serait le cadet de mes soucis. J’ai, en revanche, l’impression que les gens vivent actuellement dans la douleur et le chagrin.

Laquelle de ses batailles était selon vous la plus captivante?

En tant qu’acteur, elles étaient toutes nulles parce qu’il faisait froid et mon ego me répétait en boucle: ‘‘Je ne veux pas être là!’’. Un jour, il y a vraiment eu un temps apocalyptique. C’était ironique parce que nous tournions à Waterloo. Le vent soufflait et nous avions une machine pour faire de la pluie… Je devais marcher d’un bout à l’autre du champ de bataille et lorsque les caméras se sont éteintes, mes mains étaient gelées… Waterloo symbolise aussi la fin de Napoléon. Les autres batailles sont toutes aussi intéressantes. La campagne en Russie est incroyable. Il y a aussi Toulon, qui est sa première victoire dans un contexte difficile et alors qu’il n’était pas encore haut gradé.