Cinéma en plein air ce vendredi à la villa Paloma de Monaco

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas seulement dans les salles, mais dans le jardin de la villa Paloma que les équipes du Nouveau Musée national de Monaco accueilleront le public ce vendredi.

L’occasion d’un rendez-vous estival inédit avec projection de film et food truck… Ou plutôt un wine truck qui proposera vins locaux et produits maison pour profiter de l’ambiance d’un soir d’été.

L’exposition Spaletti ouverte jusqu’à 21h

Si l’exposition d’Ettore Spalletti sera accessible librement en début de soirée, le public pourra apprécier, dès 21 heures, la projection du film Where is Rocky II ? de Pierre Bismuth.

Le réalisateur, qui a coécrit le scénario du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind pour lequel il a eu un Oscar, s’est penché sur un mystère artistique. Partant à la recherche de Rocky II, une œuvre en forme de rocher artificiel que l’artiste américain Ed Ruscha aurait déposé, à l’abri des regards, dans le désert de Mojave en Californie à la fin des années 1970.

Aujourd’hui, près de quarante années plus tard, le réalisateur recrute un détective privé et un trio de scénaristes pour résoudre une énigme où se rencontrent le monde de l’art et l’industrie du cinéma.

L’entrée pour cette soirée à la villa Paloma et pour la projection du film est gratuite, sous réserve de places disponibles.

Il est conseillé de s’inscrire à public@nmnm.mc. En cas d’intempéries, la projection devra être annulée.