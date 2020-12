Ces monstres sacrés du cinéma et de la chanson qui nous ont quittés en 2020

Fauché à 43 ans par un cancer du colon, l’Américain reste l’immense interprète du personnage de Black Panther dans l’univers Marvel.

Mais il s’était fait aussi remarquer pour ses prestations dans 42 ainsi que dans le rôle de James Brown pour Get on Up, mais aussi Message from the King et Marshall.

Par son charisme et son talent, il incarnait un nouveau souffle à Hollywood

(29 novembre 1976 - 28 août 2020)

