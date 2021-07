Catherine Deneuve, Matt Damon, Jodie Foster... les 10 stars les plus attendues cette année au Festival de Cannes

Après une Croisette désertée l'année dernière, le tapis rouge du Festival de Cannes s'apprête à être foulé de nouveau par les plus grandes stars internationales et françaises.

C'est sans aucun doute l'actrice française la plus connue au monde. Cette année, elle est à l'affiche du film De son vivant (Hors compétition) réalisé par Emmanuelle Bercot avec laquelle la reine Catherine collabore pour la troisième fois.

Sean Penn

Il avait été hué en 2016 à Cannes pour son film The Last Face. Cette année, l'acteur et réalisateur américain compte bien prendre sa revanche avec Flag Day, un thriller autobiographique présenté en compétition.