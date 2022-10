Caroline Anglade et Franck Dubosc, couple moderne dans "Plancha": "l'homme ne doit pas forcément porter la culotte"

Caroline Anglade, vous arrivez dans cette suite, au sein d’une troupe qui existait déjà depuis Barbecue. C’était facile de se fondre dans ce collectif?

Caroline Anglade: Étant donné que je suis arrivée sur ce projet par l’intermédiaire de Franck Dubosc et qu’on avait déjà cette complicité acquise dans Tout le monde debout, tout s’est fait naturellement, sans aucune pression. Je n’ai pas eu peur… Il y avait juste l’appréhension de bien faire ma partie et de préparer mes scènes correctement, afin de ne pas souffrir de la comparaison avec l’ex de Baptiste, qu’incarnait Florence Foresti dans le premier film.

Franck Dubosc, Éric Lavaine vous met dans la peau du mâle blanc qui vit mal le fait que sa compagne plus jeune ait une meilleure situation que lui. Ce postulat vous a intéressé?

Franck Dubosc: Baptiste se sent en effet comme une victime, alors qu’il ne l’est pas du tout! Le problème est sa paranoïa d’homme blanc de plus de 50 ans, qui croit que tout est acquis. Or, dès que les choses prennent une autre tournure, il pense être victime alors que sa femme l’épaule et n’est pas son ennemie. Ce ressenti est causé par les normes qu’on s’est mises en tête à cause desquelles on a fini par se dire que l’homme doit absolument porter la culotte. Mais quand ce n’est pas le cas, il faut se laisser porter et c’est plutôt reposant! Et justement, ce couple est reposant, il s’aime et a trouvé un équilibre. Après, je ne sais pas comment je réagirais dans la situation de Baptiste… Je ne peux donc jeter la pierre à personne.

Cette modernité vous a particulièrement séduit?

F. D.: Dans les comédies que je réalise, j’aime me moquer de moi… Alors quand on me propose un rôle où l’on va rire de mes travers ou de ceux de mon personnage, forcément, oui, ça me séduit. Je sais par avance que ce sera drôle parce qu’on a envie de s’amuser de gars comme ça. Cela démontre qu’ils ont des comportements pas très normaux. Dans le cas contraire, on aurait tendance à les plaindre.

Caroline Anglade, en plus de Plancha vous êtes également à l’affiche de Belle et Sébastien - Nouvelle génération et très prochainement de Maestro(s). Un moment charnière de votre carrière?

C. A.: Oui… Là encore, avec un peu d’appréhension puisque je réalise vraiment un rêve de gamine. Je suis d’autant plus contente que ce sont trois rôles vraiment différents. Parfois, on peut cataloguer les acteurs et actrices dans un certain registre et le fait que j’ai pu faire des choses très différentes – une violoniste dans Maestro, une jeune maman dans Belle et Sébastien ou une épouse déterminée dans Plancha – est jouissif. Dans ces circonstances, on espère que ça donnera envie à d’autres réalisateurs de faire appel à nous et de nous projeter encore ailleurs.

Derrière le rire, il y a un film qui aborde frontalement la crise de la cinquantaine. Récemment, Franck Dubosc vous avez déclaré vouloir aller vers des comédies plus sociales. D’où vous est venu ce déclic?

F. D.: Lorsque j’ai relu un scénario, que j’avais écrit il y a 27 ans appelé Pourtant une douzaine, je me suis rendu compte que j’avais pioché énormément de phrases de ce film pour d’autres projets… C’était déjà très social puisque ça parlait de la vie de tous les jours. J’ai toujours aimé ce registre. Je n’ai également jamais été un grand fan des comédies burlesques et, enfant, je voyais davantage les films de Claude Sautet. Le rire, je l’apprécie lorsque je peux aussi être ému.

Au sein d’un film choral avec autant de têtes d’affiche, est-il possible de laisser son ego de côté?

F. D.: Avec des personnages comme ceux-là, c’est facile. L’ego est difficile à garder de côté lorsqu’on évolue dans le même registre. Or, Lambert Wilson joue dans des films différents, Jérôme Commandeur a une manière de faire de l’humour qui ne ressemble pas à la mienne… Et on a tous du respect pour ce que font les autres. Mais oui, si on était le même registre, ce serait embêtant. Je l’ai déjà vécu et c’est fatigant… Au cinéma bien sûr, mais aussi dans la vie privée. Dans ces moments, on ne veut pas lâcher, on veut être le plus drôle… Une sorte de compétition s’installe. Là, au contraire, c’est comme quand un footballeur rencontre un rugbyman. Ça passe!

C. A.: Lors de mon arrivée, lorsque j’ai vu le casting, je me suis effectivement demandé comment allait se dérouler le tournage. Rapidement, j’ai vu qu’on était tous spectateurs les uns des autres, qu’il n’y avait pas de clivages. Cela m’a plu parce que oui, en dehors du résultat du film, on peut être hyper déçu de ce qui se passe sur un plateau!