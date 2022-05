Cannes 2022: Palme d'or d'honneur, Forest Whitaker est un homme de cœur

Une montagne. Forest Whitaker, du haut de son mètre quatre-vingt-huit, impose le respect. Et ce n’est pas parce qu’il a reçu l’Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du sanguinaire président de l’Ouganda de 1971 à 1979 Idi Amin Dada dans Le dernier roi d’Écosse en 2006 que l’acteur américain de 60 ans arrête le temps quand il rentre dans une pièce. Whitaker est de ceux que l’ont dit charismatique, tout simplement. Difficile pourtant de s’imaginer que celui qui a reçu en marge de la cérémonie d’ouverture une Palme d’or d’honneur fut, en 1988, un jeune et frêle artiste à la fois naïf et candide.

En recevant le prix d’interprétation dans Bird, un film de Clint Eastwood dans lequel il était devenu le saxophoniste Charlie Parker, Forest Whitaker découvre un autre monde. "Bird a changé ma vie, j’étais un enfant à l’époque, je n’avais jamais vraiment fait de Festival ni donné d’interview, tout était si nouveau pour moi et d’un coup j’avais le droit de me présenter en tant qu’artiste. C’est comme un don", rembobine-t-il de sa voix qui oscille entre le chuchotement et le murmure.

"Quand Thierry Fremaux m’a appelé pour me remettre ce prix d’honneur, j’ai été très touché", embraye le Texan que rien ne semblait prédestiner à être invité régulièrement au Festival. Sa mère est éducatrice spécialisée et le paternel vend des assurances. Gamin, Whitaker ne va jamais au cinéma. Sa famille n’a pas les moyens de lui payer le fameux sésame, alors la troupe se contente des drive-in. Ce n’est que plus tard, étudiant, qu’il découvre la magie du septième art.

Du football à l’art dramatique

Alors qu’il se rêve en joueur de football américain, il bifurque, blessure oblige, vers le chant et l’art dramatique. Un changement radical dans sa vie qui va lui ouvrir les portes de la prestigieuse université de Berkeley. La suite? Une carrière en or qui le voit jouer pour Martin Scorsese (La couleur de l’argent), Oliver Stone (Platoon), Barry Levinson (Good Morning, Vietnam), Clint Eastwood (Bird) mais surtout son rôle iconique dans Ghost Dog: La Voie du samouraï de Jim Jarmusch, sélectionné en compétition officielle du Festival de Cannes 1999.

Depuis, Whitaker touche à tout, rafle un Oscar - en 2006 - et s’invite dans les univers Star Wars et Marvel. Surtout, le natif de Longview comprend que pour faire passer des messages, il doit passer par la case production. Ainsi, en 2013 son film Fruitvale station réalisé par Ryan Coogler trouve écho lors de la sélection Un certain regard et repart avec le Prix de l’avenir. C’est d’ailleurs à la tête d’une nouvelle production qu’il est venu sur la Croisette. Dans ses pas, deux Français - Christophe Castagne et Thomas Sametin - qui ont, pendant six ans, arpenté les routes dangereuses du Soudan pour le bien de leur film For the sake of peace, projeté à Cannes, hier.

On a commencé à bosser pour l’ONG de Forest avec une série de portraits de peacemakers et puis Forest nous a proposé de faire un vrai documentaire

Un film qui doit beaucoup à l’engagement citoyen de Whitaker. Envoyé spécial de l’Unesco pour la paix et la réconciliation, il en a profité pour créer la Whitaker Peace and Development Initiative (WPDI), une association qui intervient pour aider les plus jeunes dans les pays minés par les conflits, notamment au Soudan, et tente de former des anciens enfants soldats et des orphelins à devenir des médiateurs de paix pour leurs communautés. Un cadre qui a permis aux deux Français de rencontrer Forest Whitaker et, de fil en aiguille, de monter un film pour témoigner du drame qui se joue au Soudan.

"On a commencé à bosser pour l’ONG de Forest avec une série de portraits de peacemakers et puis Forest nous a proposé de faire un vrai documentaire, c’est un homme de cinéma, de paix", détaille Christophe Castagne. Whitaker est comme ça, il se sert de son aura hollywoodienne pour faire bouger les lignes. Avant de venir sur le tapis rouge cannois, il a rencontré des élus de la Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France, afin de s’engager auprès des jeunes pour, notamment, leur offrir des formations à des métiers d’avenir. "Je voulais avoir un impact positif, aider la communauté", précise-t-il simplement.