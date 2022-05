Cannes 2022: on a vu notre premier film cannois, un âne dans une production polonaise avec Isabelle Huppert au casting

"On ne vient pas à Cannes pour voir ça, on veut être épaté". Ce n’est pas de moi, c’est de Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, en préambule du 75ème Festival. Autrement dit, quand suit la programmation officielle du FIF, on veut se retrouver face à des œuvres cinématographiques hors normes.

Des propositions inhabituelles, atypiques, authentiques, qui racontent une certaine chose du monde en 2022. Sur le papier, le film du réalisateur polonais Jerzy Skolimowski, 84 ans, avait tout de l’OVNI cannois. "Eo" est un film avec peu de répliques et dont l’acteur principal est un âne (malgré l’apparition finale, et furtive, d’Isabelle Huppert). "Eo" n’est pas un personnage imaginaire, c’est un vrai baudet. Il ne parle pas. Il ne pense pas. Il est là. Il incarne.

Et observer le monde à travers les pérégrinations d’un âne avait quelque chose de surprenant dans une programmation officielle. On s’est donc embarqué, sans préjugés, sur cette projection qui avait tout ce que le film cannois représentait dans notre imaginaire. A savoir un film atypique, que l’on voit nulle part ailleurs et qui, dans un dîner entre potes, fera toujours son petit effet. "Oui, j’ai vu un film polonais avec un âne au Festival de Cannes, c’était bluffant".

Une œuvre marquante et lunaire

Y aller, c’est bien. Rester jusqu’au bout, c’est mieux. Et bien figurez-vous qu’après 1h26 de film, on est sorti emballé de cette douce folie. Car au-delà de la beauté visuelle du film et de sa musique ultra-prenante (brillant Pawel Mykietyn), "Eo" pointe du doigt les travers de l’humanité, parfois avec maladresse mais toujours avec une forme de véracité, en trimballant son âne auprès de quidam, qu’ils soient convoyeurs d’abattoirs, supporters de football, forains, trafiquants de visons et même une famille bourgeoise déliquescente.

À chaque fois, par sa présence, son regard, son silence, sa posture, Eo, notre âne, raconte quelque chose de la capacité humaine à tout détruire sans raison en permanence. Surtout, "Eo" est un plaidoyer pour la nature et la condition animale. Un film que l’on ne pensait voir qu’à Cannes et que l’on a vu à Cannes. Du coup, on peut enfin dire que l’on a vu un vrai film cannois. Et ça, sur un CV, c’est comme inviter sa sœur à danser, ça ne sert à rien mais on a passé un moment sympa.