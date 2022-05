Cannes 2022: on a fait le top 10 des rôles mythiques de Tom Cruise au cinéma

Tom Cruise fait partie de cette génération d’acteurs qui collectionne les rôles mythiques à l’instar des Stallone, Pacino, De Niro, Willis ou Schwarzenegger. Plus de 30 ans après le mythique premier volet de Top Gun de Tony Scott dans lequel il interprétait le sémillant et intrépide pilote Maverick, Tom Cruise revient dans le même cockpit avec la suite de ce film iconique puisque Top Gun: Maverick, réalisé par Joseph Kosinski, est projeté à Cannes hors compétition ce jeudi soir.

Top Gun, c’est un mythe qui ira jusqu’à son propre remake - Hot Shots! - dans lequel Charlie Sheen reprend le rôle de Tom Cruise. Mais Top Gun, c’est aussi une bande-son - Take my breath away -, des lunettes aviator, un sourire, une moto, un coït sur le capot d’une bagnole, le chewing-gum de Val Kimer, bref, un film légendaire qui a fait entrer Tom Cruise pour son rôle de Pete "Maverick" Mitchell dans la cours des grands. Surtout Tom Cruise est un habitué des rôles iconiques. Voici nos dix préférés.

1. Ethan Hunt dans "Miission Impossible"

Depuis 1996 et le premier film de la saga Mission impossible réalisé par Brian De Palma, Tom Cruise campe Ethan Hunt, le patron d’une équipe d’agents secrets américains dirigée par Jim Phelps. Un rôle parfait pour celui qui adore faire ses propres cascades. Les six films sortis jusqu’ici (un septième et un huitième opus sont en cours) permettent à l’acteur de s’envoyer en l’air comme jamais. Six films, 145.678 cascades délirantes et zéro coupure à l’écran. Quel crack.