Cannes 2022: Diam's ne sera pas sur la Croisette pour présenter "Salam", le film documentaire sur sa vie

On l'espérait, on l'attendait et... on restera sans doute un peu sur notre faim. Non pas que nous tenions absolument à la voir en vrai mais on aurait aimé savoir que tout allait bien pour elle, après toutes ces années de silence médiatique.

Alors voilà, la rappeuse Diam's ne viendra finalement pas à Cannes. Celle qui est considérée comme l'une des plus grandes rappeuses françaises devait présenter en avant-première "Salam", un film hors compétition: un documentaire sur son parcours, dont elle est co-réalisatrice.

Quoi de mieux qu'un documentaire sur son parcours, lorsqu'on ne souhaite plus apparaître dans les médias, après tout... La production promet des confessions sur "la gloire, la psychiatrie, la quête de sens et sa conversion à l'islam".

Mais finalement cette absence n'est pas illogique. Cela fait des années que l'artiste s'est retirée de la vie publique et des lumières du show-biz, préférant le calme d'une vie éloignée de tout cela. Peut-on lui en vouloir? Certainement pas.