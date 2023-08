Camille Cottin et Nathan Ambrosioni viennent présenter "Toni en famille" à Nice et Mouans-Sartoux ce samedi

Camille Cottin est une actrice à la notoriété grandissante. Révélée dans la série "Connasse", sur Canal +, puis dans "Dix pour cent" sur France 2, la comédienne a depuis franchi l’Atlantique, et joué aux côtés de Brad Pitt ("Alliés"), Sandra Oh ("Killing Eve"), Kenneth Branagh ("Mystère à Venise") ou Lady Gaga ("House of Gucci"), en même temps qu’elle continue de tourner ici en France. Et même dans les Alpes-Maritimes, où elle a joué l’année dernière dans le nouveau film du jeune réalisateur peymeinadois Nathan Ambrosioni, intitulé "Toni en famille".